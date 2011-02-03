Москаль: у меня четыре карточки для голосований

Депутат от НУНС Геннадий Москаль уверяет, что у него нет никаких долгов в оппозиционном правительстве.

Об этом он сообщил в эфире телеканала ТВi, комментируя информацию о перспективе своего исключения из оппозиционного правительства.

"Оппозиционное правительство не является филиалом БЮТ. В оппозиционном правительстве есть представители Нашей Украины, "За Украину!", "Народной самообороны", "Защитников отечества", - отметил Москаль.

"Я не вхожу ни в какую партию, у меня нет начальников", - добавил депутат.

"Не советую опираться на разные слухи. Заявления от Соболева не было... Давайте возьмем всех министров оппозиционного правительства и проанализируем их деятельность только по СМИ. Давайте посмотрим, кто наберет больше очков по выступлениям, по критическим... Если бы каждый министр оппозиционного правительства выполнял так добросовестно свои обязанности как я по господину Могилеву и МВД, у меня никаких "долгов", - заверил Москаль.

Объясняя свою позицию относительно голосования за изменения в Конституцию относительно выборов в Верховную Раду и выборов президента, депутат отметил, что "нужно быть реалистом".

"За 57 дней невозможно провести выборы, потому как представление ЦИК в Конституционный Суд еще не рассмотрено. А какое решение будет, я вам сейчас могу сказать. Конституционный Суд стал филиалом администрации президента", - добавил Москаль.

Он также сообщил, что у него есть четыре карточки народного депутата для голосований.

"Три карточки у меня есть дома, а одна со мной. Дубликат делают буквально за полчаса, но он запрограммирован только на один день", - сообщил депутат.

"Обмануть нельзя. Можно сказать, что потерял карточку и тогда изготовят новую, но ту, что потерял, так как в банкомате - аннулируют", - пояснил он.

Украинская правда