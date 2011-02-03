Губернатор разрешил студентам сидеть возле власти и учиться

При председателе Сумской облгосадминистрации будет создан студенческий совет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОГА, такое предложение поддержал глава облгосадминистрации Юрий ЧМЫРЬ во время встречи со студентами Сумского государственного университета.

"Студенческое самоуправление - практическая школа для тех, кто хочет попробовать себя в качестве администратора, координатора, руководителя. Нам нужны менеджеры нового поколения, которые будут содействовать формированию положительного имиджа Сумской области", – отметил Ю.ЧМЫРЬ.

По его словам, студенческий совет будет работать как совещательный орган при председателе ОГА, обеспечивая действенный механизм сотрудничества власти и активистов студенческого самоуправления высших учебных заведений Сумской области. «Такая встреча – это возможность не только обменяться мнениями, но и определить пути решения насущных проблем молодого поколения», - сказал Ю.ЧМЫРЬ.

Студенты получили от руководителя области ответы на свои вопросы, основным из которых было предоставление первого рабочего места.