Немыря: украинцы будут наблюдать, как Польша отреагирует на Януковича

Заместитель председателя партии “Батькивщина” Григорий НЕМЫРЯ заявляет, что во время визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Польшу официальная Варшава не должна уклоняться от оценки действий власти Украины по отношению к оппозиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом он сказал в интервью Польскому пресс-агентству (ПАП).

«Нельзя делать вид, что ничего не произошло, и закрывать глаза на то, что своими действиями ЯНУКОВИЧ и подчиненная ему прокуратура подтверждают, что они строят в Украине авторитарную систему», - сказал Г.НЕМЫРЯ, комментируя отказ Генеральной прокуратуры Украины в выезде лидера “Батькивщина” Юлии ТИМОШЕНКО в Брюссель.

«Жаль, что такими запрещениями ЯНУКОВИЧ отодвигает Украину от перспективы членства в Европейском Союзе», - подчеркнул он.

«Надеюсь, что во время визита ЯНУКОВИЧА в Варшаву (в четверг) польская сторона соответствующим образом оценит шаги ЯНУКОВИЧА по отношению к своей оппонентке. Украинцы будут пристально наблюдать, как Польша отреагирует на это», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

Он считает, что запрет на выезд для Ю.ТИМОШЕНКО не является демократичным способом борьбы с политическими противниками.

«Режим ЯНУКОВИЧА не имеет ничего общего с европейской демократией, к которой он официально стремится», - заявил Г.НЕМЫРЯ.