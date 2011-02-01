Сегодня в Египет отправилось еще три самолета с украинскими туристами

Сегодня утром, 1 февраля, несмотря на рекомендации Министерства иностранных дел, в охваченный беспорядками Египет из аэропорта Борисполь вылетело три рейса с украинскими туристами. Об этом сообщает Корреспондент.net. В частности, в Хургаду вылетело два рейса. Кроме того, еще один самолет отправился в Табу.

Завтра, 2 февраля, из Борисполя запланирован вылет еще трех самолетов в Хургаду, а также одного самолета в Шарм-эль-Шейх.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Египет. В частности, МИД просит воздержаться от поездок в Каир, Александрию и Суэц, а также на курорты страны до полной стабилизации ситуации.

Тем не менее, 30 января, несмотря на рекомендации Министерства иностранных дел, в охваченный беспорядками Египет из аэропорта Борисполь вылетело шесть рейсов с украинскими туристами.