Янукович: наши шаги будут судьбоносными, а, может, историческими

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что очередная tсессия Верховной Рады будет достаточно тяжелой, однако надеется, что работа парламента будет направлена на продолжение реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня во время открытия восьмой сессии ВР 6-го созыва.

«Хочу сказать, что работа у нас будет очень напряженной, и те шаги, которые мы будем делать вместе с вами, они будут судьбоносными, а, возможно, и историческими», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что, работая вместе с Верховной Радой, нынешняя власть будет продолжать реформирование законодательства, благодаря чему Украина окончательно возьмет курс на демократизацию общества.

По словам Президента, начиная с середины 2010 года, удалось стабилизировать ситуацию в Украине, в том числе во власти, консолидировать все ее ветви и работать сообща. «Убежден, что и в 2011 году эта практика сохранится», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.