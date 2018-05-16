Сюзанна без кармана, Стёпа-барабан, Юля-каалиция... (рейтинг прозвищ)

Устаешь ежедневно вспоминать должности, имена и регалии наших чиновников, политиков, других “деятелей”. А потому и журналисты, и политически грамотные и неграмотные люди, обычные украинцы, кто с доброй улыбкой, а кто - с неприязнью придумывают своим и чужим избранникам множество прозвищ. Заслуженных или просто навеянных. Фактически это вторые имена, которые зчастую используют, упоминая “сильных мира”. Так и короче, и звучит ярче. Мы попробовали собрать наиболее удачные из них. Если вспомните другие (только давайте будем политкорректными) - дополняйте.

ПроФФесор, Янек

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Пасечник

Это наиболее толерантное прозвище Президента, которое он получил за любовь к пчелам. Ющенко еще называют Ющ и Мессия.

Юля-кААлиция Юлия Тимошенко за свою яркую политическую карьеру получила достаточно много ярких политических прозвищ. Среди наиболее толерантных - “Тюлька”, “Леди Ю”, Снегурочка (за любовь к белым нарядам), "каравай с ушами" .

Раиса Фантомасовна

Раиса Богатырева в этом году якобы сделала косметическую операцию с подтяжкой кожи на лице. Сама она опровергает это, однако многим это дало пищу для слухов. И теперь ее значительно помолодевшее лицо многие сравнивают с маской известного французского киногероя.

Мороз-всему-голова Председатель Парламента Александр Мороз получил много нелитературных прозвищ как только занял нынешнюю должность. Опускаем их все, чтобы не оскорбить Александра Александровича.

Наташа-генератор

Наталия Витренко в статусе кандидата в Президенты Украины предлагала интересный метод решения энергетической проблемы: "В Украине начнется массовое сооружение гелиоаэробаричных теплоэлектростанций (ГАБ ТЕС). Эти электростанции используют возобновляемые ресурсы энергии ветра и солнца..."

Валя-золотая ручка Валентина Семенюк, председатель ФГИУ получила прозвище от одной из журналисток в честь известной воровки 20-х годов прошлого века. Сонька-золота ручка, которую называют “мамой российского криминала”, благодаря своего адвоката на коленях, умудрилась снять с его руки золотой перстенек.

Стёпа-барабан

Степан Гавриш, нынешний судья Конституционного суда, говорят, много говорит, но внутри пустой, словно музыкальный инструмент, обтянутый кожей.

Лёша-мерседес

Алексей Ивченко на должности председателя Нафтогаза прославился как любитель дорогих автомобилей и шумных вечеринок (ему приписывали проведение дорогой новогодней вечеринки за государственный счет)

Лёня-космос Мэра Киева Черновецкого по фамилии называют разве что в газетах и в официальных ситуациях. Прославился “полетом мысли” и “связью с космосом”

Нестор-ураган, он же Батхед Нынешний министр МЧС Нестор Шуфрич известен своим вспыльчивым характером. И на пожимание плечами, почему его назначили на нынешнюю должность, шутя отвечали: “это же мужчина-ураган!”. Батхед - дебильноватый мультяшный герой дебильноватого британского мультфильма.

Николай Янович Дапашливы Азаров заслужил это прозвище благодаря своим ярким высказываниям. Больше всего запомнился последний его шедевр, произнесенный с трибуны ВР во время обсуждения бюджета на 2007 год, когда Азаров воскликнул своим оппонентам: “Да пошли вы все!”

Гриша-спецназ

Экс-СБУшник Григорий Омельченко, давно став народным депутатом, не бросил любимое дело и де-факто остается офицером СБУ.

Коля-паровоз

Николай Рудьковский, министр транспорта никак не хочет признать вину работников Укрзализныци, из-за действий которых недавно сошел с рельсов Столичный экспресс. Несмотря на соответствующие выводы милиции, министр твердит, что это дело рук террористов.

Яша-баянист или Честь-имею-по-вызову Ян Табачник, любимый баянист экс-президент Леонида Кучмы до сих пор снимает свою любимую программу “честь имею”. Теперь его ВИП-гости - представители новых властей, преимущественно донецкого происхождения.

Боря-кто-заказывал-такси-на-дубровку

Нардеп Борис Колесников был замечен за рулем авто, привезшего Рената Ахметова на его первую пресс-конференцию. Так и остался шоколадный магнат в сознании украинцев водителем Ахметова.

Сюзи Кью, Сюзанна без кармана Это и много других, не менее “приятных” имен выдумали украинцы для судьи КС, которую обвинили в получении взяток

"Голова профессора Доуэля" или "Застегнутый”

Анатолия Кинаха называют так за флегматичность и внешнее отсутствие эмоций.

Петр Рошенович, или же Шоколадный заяц Петру Порошенко никуда не деться от своей “сладкой” славы

Ди-джей Коля или Коля-мегафон

Николай Томенко (желаем ему скорейшего выздоровления) получил свои главные прозвища после выступлений на революционном Майдане-2004.

Арина Родионовна, Верванна Губернатора киевской области Веру Ульянченко не раз называли Ариной Родионовной Виктора Ющенко.

Пастор

Вот так, лаконично и несколько по-мафиозному назвали Александра Турчинова всего лишь за его протестантскую веру.

Коба Угрожающе звучит прозвище Иосифа Винского. Лишь потому, что Иосиф...

Троцкий Современный украинский Троцкий - совсем не враг украинского Кобы. А даже однопартиец. Это - бютовец Андрей Шкиль, которого прозвали так за прическу и бородку.

Голохвастов

Действия Сергея Головатого в апреле этого года, когда он внезапно стал на сторону коалиции, кое-кому напомнили главного героя “За двумя зайцами”

Диоген Анатолий Толстоухов во время помаранчевой революции закрылся в своем правительственном кабинете, куда никого не впускал на протяжении нескольких дней.

Бурятино

Юрий Ехануров - бурят по национальности.

Кролик Сеня

Арсений Яценюк получил прозвище за свою внешность.

А вот погоняло Киндер-сюрприз Арсенюк получил незря. В настоящее время он - самый молодой министр.

Саддам Иванович

Бесспорно, Адам Мартинюк получил это садистское прозвище абсолютно безосновательно...

Директор парламента Александр Волков до сих пор удерживает это почетное звание - замены в нынешней ВР ему не нашлось.

Сирежа-пидрахуй

Этого героя тоже никто не переплюнул, и поэтому Сергей Кивалов остается “главным пидрахуем” страны

Дмитрий Стаховский