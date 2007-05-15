Богатырева говорит, что Партия регионов готова идти на выборы хоть сейчас

Координатор парламентской коалиции, лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА уверена, что на этой неделе в Верховной Раде будет согласован сценарий событий относительно проведения досрочных парламентских выборов в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Р.БОГАТЫРЕВОЙ.

„Я заявляю, что самое позднее в четверг состоится при участии Президента и премьер-министра заседание Верховной Рады, где будет рассмотрен согласованный сценарий действий относительно проведения досрочных парламентских выборов в Украине”, - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

Между тем она отметила, что “на данный момент пока дата выборов принципиально не согласована”. “Это самая сложная тема выхода с политического кризиса и думаю, что она будет окончательно скреплена именно двумя национальными лидерами: Президентом и премьер-министром. Это состоится, возможно, сегодня, во вторник, или в среду на совместной встрече рабочей группы с ними. Но уже есть все основания выйти на заседание Верховной Рады в четверг с пакетом согласованных предложений”, - заявила Р.БОГАТЫРЕВА.

В то же время она не осмеливается спрогнозировать, когда все же состоятся выборы „будут ли выборы в середине лета этого года, или, как мы требуем, осенью - зависит от очень тонких политических инструментов, которые сегодня обсуждаются на заседании рабочей группы и между лидерами”.

Р.БОГАТЫРЕВА отмечает, что Партия регионов готова идти на выборы в любой месяц. „Но наши избиратели хотят иметь максимальную и честную возможность прийти и проголосовать. По нашему мнению, лучшее время для выборов - конец октября, и причина понятна. Лето - период отпусков, и значительная часть избирателей будет находиться на отдыхе, как следствие, они не смогут прийти на избирательные участки. Мы хотим, чтобы эти выборы прошли не только демократично, честно и прозрачно, но и стали максимально показательными как для нас, так и для европейского сообщества” – отметила Р.БОГАТЫРЕВА.