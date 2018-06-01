Вехи недели: Янукович пошалил в Давосе, Тимошенко воюет нервами, Черновецкого объявили в розыск

Виктор Янукович во время «украинского ланча» в Давосе нашел неожиданный аргумент для привлечения инвесторов в отечественную экономику. Против Юлии Тимошенко возбуждено новое уголовное дело, но она не собирается капитулировать. Николай Азаров поручил разыскать Леонида Черновецкого.

Президентские технологи переборщили - с водкой и раздетыми женщинами

После успешных переговоров с турецким премьером Реджепом Эрдоганом Виктор Янукович отбыл на Всемирный экономический форум в Давос. На этот раз Виктор Федорович разминулся со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым. Поначалу казалось, что Януковичу было бы лучше отправиться в Куршавель – настолько беспредметно-протокольными казались его встречи. Но глава государства сумел доказать, что не зря провел время на одном из самых дорогих курортов мира.

Янукович фактически лично пригласил компанию Shell начать добычу сланцевого газа на границе Харьковской и Донецкой областей, заверив ее исполнительного директора Питера Возера, что недоразумения в отношениях энергетического гиганта с украинскими налоговиками остались в прошлом. О сланцевом газе много говорят несколько последних лет, технологию его добычи активно используют США. Кто знает – может, и Украине удастся оправдать прогнозы относительно масштабных залежей энергоресурсов на ее территории, попутно обеспечив энергетическую независимость.

Перспективным стало подписание двух документов с Азербайджаном, согласно которых уже в 2014 году закавказская республика поставит в Украину 2 миллиарда кубометров сжиженного газа. К тому времени на украинской территории должен появиться специальный терминал. Впрочем, обе стороны пока ограничились меморандумом, читай – декларацией о намерениях. Зато качать по трубопроводу Одесса – Броды азербайджанскую нефть в западном направлении начали буквально после завершения Давосского саммита.

Во время «украинского ланча» в Давосе Янукович выступил с неожиданно шаловливой речью, призвав иностранных инвесторов полюбоваться раздетыми украинскими женщинами, не ограничиваясь борщом и горилкой. Предложение разумное, но несколько неожиданное. Похоже, президентские технологи несколько перебрали с очеловечиванием образа главы государства.

«Железные кони» для Тимошенко

Тем временем в Киеве Юлия Тимошенко (пожалуй, самая нелюбимая женщина президентской команды) узнала о возбуждении против нее уголовного дела по факту превышения служебных полномочий. Генеральная прокуратура полагает, что во времена премьерства Юлия Владимировна излишне активно лоббировала закупку партии автомобилей «Опель-Комбо», на поверку оказавшихся обычными фургонами, а не каретами скорой помощи. По мнению следствия, 1000 авто должны были стать передвижными средствами агитации за лидера «Батькивщины» во время президентской гонки, свидетельством чего является надпись «Программа правительства Юлии Тимошенко» на их бортах.

Экс-премьер сдаваться не собирается. Уголовное дело она назвала фальсифицированным и выступила с встречным предложением: направить запланированные на модернизацию президентского авиапарка средства на закупку автомобилей для сельской медицины. Идея выглядит красиво, но вряд ли будет реализована. Хотя следователи ГПУ утверждают, что не собираются заключать Тимошенко под стражу, несложно догадаться, насколько тяжело ей дается война нервов.

Юлия Владимировна с нескрываемым скепсисом отнеслась к идее объединения оппозиционных сил, хорошо понимая, что при успешной реализации этого сценария она получит конкурента. Тимошенко не преминула назвать «оборотнем» Виктора Ющенко и подчеркнула, что сегодня из представителей власти общается только с прокурорскими следователями. В ее последних интервью звучит железобетонная уверенность в собственной правоте, плохо резонирующая с общественными настроениями. Экс-премьер заметно переоценивает степень политической радикализации общества и пока не предложила обеспокоенным ухудшением качества жизни избирателям реальную программу изменений.

Чудеса по-киевски

Премьер-министр Николай Азаров неожиданно обнаружил отсутствие столичного мэра Леонида Черновецкого и поручил выяснить, где тот находится. Удивительное прозрение Николая Яновича напомнило игру на публику (прижать «народного мэра» к ногтю регионалам политически выгодно, но не сейчас), если бы не наличие у столичного штурвала незаметно набирающего рейтинговые очки Александра Попова. Вряд ли власть рискнет пойти на обострение ситуации и проводить выборы в Киеве на фоне повышения тарифов на услуги ЖКХ и подорожания транспорта. Куда правдоподобнее версия о почетной ссылке Черновецкого за свой счет, по сути напоминающей индульгенцию.

Евгений Магда