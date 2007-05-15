В Нашей Украине позицию Партии регионов назвали конструктивной

“Сегодняшнее заседание рабочей группы было одним из наиболее плодотворных, ведь для него на протяжении выходных эксперты подготовили достаточно проработанный материал”, - отметил по окончании вчерашнего вечернего заседания рабочей группы народный депутат от Нашей Украины Николай Онищук.

Пресс-служба НУ с ссылкой на Онищука сообщила, что в целом рабочая группа согласовала проект внесения изменений к Закону “О статусе народного депутата” в части императивного мандата. Также согласован проект внесения изменений в Кодекс административного судопроизводства в части судебного разбирательства заявлений относительно досрочного прекращения полномочий народных депутатов, а также процедуры рассмотрения жалоб относительно освобождения должностных лиц, которые назначаются Президентом, Кабинетом министров и Верховной Радой. По словам Онищука, также значительно продвинулась рабочая группа в части проработки проекта внесения изменений к Закону “О выборах народных депутатов”, которые регулируют порядок проведения внеочередных выборов. Важно, что почти согласован вопрос с процедурой составления списков избирателей. Это “должно гарантировать, что списки избирателей будут отображать реальное состояние избирательного корпуса и сделают невозможным злоупотребления, которые имели место во время предыдущих выборов”, утверждает нардеп.

“Завтрашнее заседание рабочей группы может быть финальным в плане согласования соответствующих проектов законов”, - прогнозирует народный депутат.

По его словам, позиция фракций коммунистов и социалистов оставалась непримиримой: “Они не соглашаются даже на очевидные компромиссы. Вместо этого мы фиксируем, что позиция фракции Партии регионов была значительно более конструктивной и направленной на поиск соответствующих компромиссных решений в текстах всех трех законов”.