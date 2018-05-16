Чем СНБО Плюща будет отличаться от СНБО Гайдука?

Иван Плющ, дважды спикер парламента Украины, советник Президента, аутсайдер парламентских выборов, доказанный сторонник создания широкой парламентской коалиции, не расстававшийся с надеждой на ее создание едва ли не до самого подписания указа, активный участник создания Универсала, и вероятный руководитель Конституционной Комиссии, создаваемой при Секретариате, назначен главой СНБО. Разумно ли было устранять с этой должности Гайдука? Что Президент хотел сказать новым назначением? Какие задания делегировал новоназначенному секретарю? Справится ли с этим заданием Иван Плющ и захочет ли он в принципе с ним справляться? Эти вопросы УНИАН задал экспертам.

«ДОЛЖНОСТЬЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СНБО ПРЕЗИДЕНТ ХОТЕЛ ПОДНЯТЬ СТАТУС ПЛЮЩА. НО ОН НЕ БУДЕТ ПОДСТАВЛЯТЬСЯ…» Владимир Фесенко, Президент правления центра политических исследований «Пента»:

Я заметил одну интересную особенность, и я бы даже сказал - закономерность. За последние годы ни один из секретарей СНБО не задерживался на этой должности больше девяти месяцев. И поэтому я рискну предположить, что Иван Степанович будет на этой должности исключительно на период досрочных парламентских выборов. А поскольку я не исключаю, что с выборами все будет хорошо, то уже осенью мы увидим на этой должности новую фигуру. Относительно смены курса этого органа. Принципиальных изменений относительно курса СНБО не будет. Со времени секретарства Гайдука мы тоже не видели принципиальных изменений, кроме разве что более тщательного внимания СНБО к вопросу экономической безопасности. Еще была обнародована Стратегия Национальной безопасности и обороны. Хотя надо сказать, что она готовилась еще раньше, до прихода Гайдука. Я думаю, что такая последовательность будет и при руководстве Плюща, аппарат СНБО не меняется, и благодаря аппарату и персоналу обеспечивается последовательность деятельности этого органа. Кроме того, СНБО возглавляет Президент и он реализует политику в сфере нацбезопасности и обороны, так, как ее определяет Президент. Есть обстоятельства, которые могут повлиять на стилистику работы этого органа. Первое обстоятельство в том, что Иван Степанович пришел во время политического кризиса. И два главных задания, которые он будет использовать на этой должности, это участие СНБО, и его лично, как одной из ключевых фигур, в разрешении кризиса. И я думаю, что одной из целей назначения Ивана Степановича на эту должность была цель поднять статус Плюща. Он фактически был неформальной полуофициальной фигурой. Нужно было, чтобы за ним стояла более серьезная должность, чтобы его более серьезно воспринимали представители коалиции и правительства. И в новом статусе и Иван Степанович и СНБО будут принимать участие в обеспечении переговорного процесса. Еще одна функция, в которой СНБО использовался в последнее время - это функция одного из инструментов влияния Президента на политическую ситуацию и на систему власти. Президент пытался использовать СНБО как один из силовых инструментов, как орган координации силовых структур, как орган влияния на них. Но тут нужно учесть и характер, и опыт, и стилистику Ивана Степановича… Когда я услышал, что Плющ будет радикалом, который будет кого-то там пугать, мне показалось, что эти опасения преувеличены. У страха глаза велики. Иван Степанович - уравновешенная гибка политическая фигура. И он всегда умеет найти компромисс. Он, в первую очередь, человек компромисса и переговорного процесса. Кроме того, он человек мудрый, обладающий чисто украинскими чертами характера. Это такая бытовая и политическая хитрость. Он не будет склонен к резким шагам, он будет сдерживать от слишком радикальных шагов, предлагаемых Президенту его окружением. Он может выступать одним из мостиков в переговорном процессе, может найти чисто психологические подходы к разным фигурам. Хочу напомнить, что Плющ был одним из сторонников широкой коалиции, и это предпосылка того, что у регионалов к нему есть какое-то доверие. И это важно.

От должности председателя СНБО есть определенные завышенные ожидания. Должность секретаря Совбеза рассматривают как одну из наиболее влиятельных в стране и самостоятельную. В то время, как человек, занимающий эту должность, призван быть административной фигурой, которая выполняет координационные и аппаратные функции. У нас же человек, занимающий ее, приобрел черты политической фигуры. В этом много рисков. Прямых функций влияния СНБО на избирательный процесс нет. И я допускаю, что Гайдук ушел с этой должности именно потому, что ему предложили варианты действия этой структуры, на которые он не мог согласиться. И то, что Плюща назначили, даже не спросив его согласия, тоже показательно. Ющенко доверяет Плющу, но если кто-то будет предлагать использовать СНБО для силового давления, не думаю, что Плющ будет простым исполнителем такой воли. Он не будет подставляться. Он совсем другой по характеру и своим чертам. Гайдук пошел по причинам, которые мы четко не знаем, но можем предполагать, и надо было заменить его кем-то, кому Президент доверяет.

Последние годы на должности главы СНБО не было специалистов, поэтому возникла не очень здоровая тенденция использования СНБО как чисто политического, даже внутриполитического органа. Это не очень позитивно и небезопасно. Необходимо вернуть деятельность СНБО в сферу чисто национальной безопасности и обороны. Там много проблем, которые надо решать. И Иван Степанович решит нынешний кризис, закроет на какое-то время этот участок, но когда тупиковая ситуация стабилизуется, кадровые вопросы будут решаться на профессиональной основе.

«ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВСЕ ПРОЙДЕТ, МУЗЫКУ БУДЕТ ЗАКАЗЫВАТЬ НЕ ПЛЮЩ…»

Михаил Погребинский, киевский Центр политических исследований и конфликтологии:

Большая удача для Гайдука, что он покинул корабль. У него все нормально и вряд ли есть смысл ему сочувствовать. Я думаю, что эта замена вынужденная и вряд ли Президент очень доволен тем, что это произошло. Просто Гайдук отказывался выполнять роль, которая была предназначена ему в нынешней ситуации. У меня нет оснований не доверять множеству информационных сообщений, которые исходят из разных сторон и говорят о том, что Гайдук дал совершенно определенно понять Президенту, что он участвовать в реализации незаконных, неконституционных сценариев не хочет, хотя какое-то время находился в ситуации такого «полуучастника». Поскольку предполагается, что в ситуации, в которой находится страна и Президент, роль главного разводящего будет выполнять СНБО. И было бы естественно, что в этой ситуации Гайдук взял бы на себя эти функции. Очевидно, что он не хотел брать на себя эти функции, в особенности с момента подписания первого незаконного антиконституционного указа Президента. И я думаю, что это сопротивление накапливалось в нем постепенно, пока, возможно, случайно совпало во времени еще и с историей с Гелетеем (имеется ввиду заявление Валерия Гелетея о готовящемся покушении на ряд украинских политиков – авт), которая всем наблюдателям показалась совершенно провокационной. И он не хочет завтра стать исполнителем сценария, который не только выходит за рамки закона и Конституции, а может оцениваться в соответствии с Криминальным Кодексом.

А что касается того, какой будет эта структура при Иване Степановиче. Плющ вообще-то по закону не имеет права занимать эту должность, так как ему уже 66-ой год. Но даже, если и не это ограничение, то Президент сейчас ведь не действует в режиме стратегического курса, он решает тактические задачи. И, уже войдя в это поле войны против парламента и приняв на себя функцию человека, который реализует радикальный план возврата себе полномочий, он просто использует все доступные ему инструменты. Ему нравится то, что он все время удерживает инициативу. Для Ивана Степановича Плюща, как человека, который не обременен репутацией в стране и за рубежом, нет никаких ограничений. Он будет реализовывать тактические планы Президента ровно столько, сколько ему будет нужно. И никто всерьез не предполагает, что СНБО станет штабом разработки стратегического плана развития страны во главе с Иваном Степановичем. Это временное использование фигуры, который стоит за спиной, как надежный человек, который относится к Ющенко как к сыну и в обиду его не даст. То, что он мыслит в дальнейшем, задумывая большую коалицию, то ведь… пока о стратегии, никто не думает. Мы ведь находимся в ситуации полного игнорирования права. И должен как-то разрешиться кризис, а потом будут выстраивать новые отношения, и тогда появится запрос на другие фигуры и, конечно, не Иван Степанович Плющ будет после этого всего заказывать музыку. Я думаю, что он станет не нужен, и Ющенко от его услуг откажется немедленно, как только ситуация нормализуется и перспективы развития станут ясны. Сейчас все говорят: силовой вариант, силовой вариант, должен прийти человек, который решится на него. Конечно, если Иван Степанович посчитает, что нужно, то он решится и не посмотрит на закон.

«ГАЙДУК И ДАЛЬШЕ БУДЕТ НАХОДИТСЯ В КАДРОВОМ РЕЗЕРВЕ ПРЕЗИДЕНТА…»

Владимир Полохало, политолог, народный депутат 5 созыва, фракция БЮТ:

Я бы не делал назначения Плюща главным политическим событием. Я не относил бы это к выдающимся политическим событиям, скорее, к знаковым. Наверное, Президент Украины имеет свои соображения, чтобы СНБО играло сегодня более эффективную и активную роль, и поскольку Президент не высказал никакого отношения к Гайдуку, тем не менее принимал во внимание, что Гайдук принадлежит к крупному бизнесу и является представителем одной из крупнейших ФПГ и это в известной степени связывало руки экс-председателю СНБО и делало его более умеренным с точки зрения развития политической ситуации и углубления политического кризиса. Но это не означает, что экс-председатель СНБО выпал из президентской обоймы. Скорее, смена персоналий устраивает и Президента, и Гайдука, и последний будет находится в кадровом резерве Президента. Но замечу, что Секретарь – аппаратная должность в Совбезе, возглавляемым Президентом. Учитывая, что Иван Плющ лично знает девяносто процентов украинского политикума, возможно, в жестких условиях переговоров он рассматривается как фигура, не связанная с бизнесом, и способная комфортно завершить переговорный процесс относительно даты досрочных выборов. Еще один момент: я не исключаю, что должна быть какая-то синхронность в подходах между главой Секретариата Виктором Балогой и главой СНБО. Возможно, такой синхронности не было между Гайдуком и Балогой, но, возможно, большая синхронность возникнет между Плющом и Балогой. Это версия. Но единство деятельности в подходах сейчас необычайно важно. Нам еще предстоит увидеть, насколько опытный бюрократ, политик и аппаратчик, для которого нет терра инкогнита политических реалий, сумеет завершить переговорный процесс и определиться с датой досрочных выборов. Если выборы состоятся 14 июля, это означает, что этому способствовала и деятельность Ивана Плюща. Тем более, что все слухи и фантазии представителей Партии Регионов, что Иван Плющ готовый на силовые варианты, не соответствует действительности. Нынешний Секретарь СНБО не был замечен в инициировании радикальных сценариев за всю свою политическую карьеру. А вот применение «легитимного насилия» (которое оправдывается существующим законодательством и Конституцией) по отношению к наиболее рьяным саботажникам и ястребам, которые хотят сорвать избирательный процесс, я вполне допускаю. Это вполне примениться даже в эти дни, если обструкционизм и явное затягивание переговоров является не тактикой, а стратегией нынешней коалиции.

Иван Плющ позиционировался как украинский политик, глава Верховного Совета с декабря 1991 по апрель 1994 годов и с февраля 2000 по май 2002 года. Когда он являлся председателем, не был заявлен в сюрреализме по отношению к Кремлю и российскому истеблишменту, чего нельзя сказать об Александре Морозе. Последний практически идентично манифистерует тезисы и концепты, декларируемые нелояльной к Оранжевой революции частью российского политикума и власти. Мороз и Плющ практически антиподы. Плющ не связан ни с российским бизнесом, ни с российским политикумом. Он имеет больше возможностей для карт-бланша с точки зрения интересов Украины. И, наконец, блок Костенко-Плюща и сам Плющ - эта была единственная политическая сила, которая главным своим тезисом кампании сделали необходимость тесного сотрудничества и вхождение в НАТО. И, возможно, Президент надеется, что с приходом Плюща ослабнет латентное влияние российских геополитических интересов в Украине. А для СНБО это очень важно. Закулисное влияние Кремля на углубление политического кризиса (а именно с этим я связываю внезапный отлет Януковича в Испанию и позицию коммунистов) грозит распаду политической целостности страны. И, наконец, это чисто пиар-ход со стороны Президента, которому нужно не утрачивать инициативу. Сейчас все решается в считанные дни… Потеря преимущества равнозначна проигрышу. Баланс общественной поддержки с точки зрения легитимности коалиции и с точки зрения оппозиции сегодня перевешивает в пользу оппозиции.

Маша Мищенко