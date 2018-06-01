Леонид Кравчук призывает прекратить взрывоопасную клоунаду

Заявление Первого Президента Украины Леонида Кравчука

Как первый Президент Украины, гражданин и патриот своего государства, как человек который более 30 лет занимается украинским футболом, я глубоко обеспокоен ситуацией, которая реально угрожает: имиджу и авторитету моей страны в глазах мирового сообщества. Украина находится на пороге возможного громкого международного скандала.

Международная футбольная ассоциация сделала официальное предупреждение своему члену - ФФУ, игнорирование которого автоматически будет предусматривать применение санкций против национальной федерации. Эта резонансная тема широко обсуждается в отечественных и заграничных СМИ.

К такому решению ФИФА пришла, всесторонне изучив ситуацию, которую спровоцировала группка людей, начав «переворот» в ФФУ. Для достижения своей цели они пренебрегают уставными нормами, демократическими принципами, прибегают к силовому давлению, вмешательству представителей органов власти в деятельность органов самоуправления, запугиванию и т.д., ведут себя вызывающе и цинично.

Представители ФИФА изучили ситуацию здесь на месте в Украине и задокументировали такие факты. Перспектива не утешительна. Она будет означать фактическое приостановление членства ФФУ в ФИФА со многими негативными для всего украинского футбола последствиями. При этом наиболее сокрушительный удар испытывает репутация украинской стороны как хозяйки Евро-2012.

Хочу напомнить, что Украина прошла тяжелый путь к Евро-2012. В конце концов в 2010 году правительство нашло деньги и организовало реальную подготовку к чемпионату. Дела пошли к лучшему во всех сегментах подготовки к Евро-2012.

Я знаю, насколько ответственно относится к процессу подготовки проведения чемпионата Европы по футболу Виктор Янукович. Президент государства как никто другой понимает уникальность этого шанса не только для написания истории наших будущих спортивных достижений. Ведь имиджевый потенциал авторитетного турнира в развитии самых разнообразных сфер общественной жизни тяжело переоценить уже грядущим поколениям.

Благодаря конкретным действиям государства, общественных организаций вокруг ожидаемого футбольного праздника начал складываться благоприятный морально-психологический климат и позитивная информационная среда. И кому-то это не понравилось. Они начали «хуторянскую возню» вокруг ФФУ, демонстрируя свое настоящее лицо, свои намерения.

И именно поэтому я бью в набат, когда вижу, как личные амбиции кучки людей, которые паразитируют на футболе, искажают реальную картину конструктивной деятельности главного партнера УЕФА, – национальной ассоциации, а также формируют порочное общественное мнение о якобы попустительстве недостойным поступкам отдельных функционеров со стороны высшего руководства государства.

Особенно меня возмущает неадекватное поведение оппонентов ФФУ, которые демонстративно заявляют об игнорировании предупреждения ФИФА и, невзирая на логику и здравый смысл, настаивают на продолжении своих попыток реализовать план «переворота» в руководстве национальной ассоциации. Такими провокационными действиями они сознательно подталкивают Международную футбольную ассоциацию к неотвратимому выводу о том, что дипломатические средства разрешения конфликта исчерпаны. То есть они активно побуждают ФИФА применить против Украины соответствующие санкции. Тяжело поверить, что эти «деятели» не понимают реалий. А если понимают и продолжают действовать таким способом, значит, для них собственные амбиции важнее национальных интересов Украины.

Я обращаюсь лично к Виктору Януковичу, к футбольному сообществу, к широким кругам патриотически настроенной общественности с надеждой быть услышанным. Ведь интересы общества и государства не могут быть заложниками авантюристов, которые бездумно играют с огнем, сидя на пороховой бочке.

Эту взрывоопасную клоунаду следует немедленно прекратить. Ведь речь идет об авторитете Украины, о ее европейском будущем. Тех, кто этого не понимает, кто очумел от желания руководить всем и вся, следует остановить. И народ Украины даст им настоящую оценку. Их время – это время бабочек, время дыма на белых яблонях.

А Президент Украины, его ответственность за государство, в т.ч. и за Евро-2012, - есть и будет определяющей, исторической.

Не позволим, не дадим унизить Украину!

Леонид Кравчук