Игорь Юхновский: “Я уговорю Президента: примирения не будет...”

Директор Института Национальной памяти Игорь Юхновский дал интервью УНИАН “ИСТОРИЯ ВООРУЖЕННОЙ БОРЬБЫ 20-30-Х ГОДОВ СОВСЕМ НЕ РАСКРЫВАЕТСЯ В СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ...” Ігорь Рафаилович, вскоре исполнится год, как создан Институт Национальной памяти, который вы возглавляете. Что удалось сделать за год? Идеологию того, чем должен заниматься Институт Национальной памяти, мы разрабатывали фактически полгода. Институт начал работать с того момента, как мы переселились в это помещение на Липской. Хотя он официально был создан в июне, где-то в июле мы были зарегистрированы как юридическое лицо в государственном казначействе. Финансирование нам пришло в декабре, мы работали здесь без зарплаты, пытаясь сделать тот институт. А теперь еще один заместитель главы Института профессор Владислав Верстюк еще до сих пор не утвержден Кабинетом министров, хотя он, как научный работник, отвечает за исторический цикл нашей деятельности.

А почему его еще не утвердили? Мы сами не знаем. Когда я говорю с вице-премьером Дмитрием Табачником, он говорит, что все сделал. А когда я говорю с министром Кабинета министров Анатолием Толстоуховим, то он говорит, что Верстюк еще не был у премьер-министра. Но его полностью прослушали, он прошел все стадии, необходимые для зачисления на государственную службу в кабинете министров. И до сих пор затягиваются вопросы с его назначением, а это нам очень сильно мешает.

Вы думаете, что это саботаж Кабмина? Солнышко, это вы можете позволить себе такое слово. А я должен заменить ваше определение более мягким: “по непонятным причинам”. С середины января мы начали работать, сделали минимальный ремонт в этом помещении, повесили занавески, чтоб не было заметно старых окон, которые нехорошо закрываются. Сейчас это производит впечатление хорошего кабинета. И люди, которые сюда приходят говорят, что это, – таки институт национальной памяти. Это относительно внешней стороны. Мы развернули публицистическую и организационную деятельность. Уже подготовили к общественному обсуждению государственную программу о Голодоморе, получили соответствующие визы министерств относительно этой программы. Все это требует определенной организационной деятельности. В понедельник будет общественное обсуждение государственной программы относительно Голодомора. Государственная программа будет выполняться на протяжении пяти лет и есть целый ряд запланированных мероприятий, которые мы будем рассматривать на обсуждении.

Мы подготовили к рассмотрению закон об участниках вооруженной борьбы за освобождение Украины. Дело в том, что по инициативе Президента и депутатов в Верховной Раде неоднократно ставился вопрос о предоставлении воинам ОУН – УПА статуса воюющей стороны во Второй Мировой войне, однако закон никак не проходил. Вместо этого, Институт национальной памяти предлагает другой законопроект, консолидирующий для нашего государства, “О вооруженной борьбе украинского народа за независимость Украины”. Рассматривается только двадцатый век, и борьба начинается с 1917 года и заканчивается в 1956 году, когда были уничтожены остатки ОУН – УПА на территории Западной Украины. Мы же имеем целую географию восстаний, героической борьбы украинского крестьянства, украинского народа, начиная с Полтавской, Донецкой областей, Южных степей, Правобережной Украины вплоть до Западной Украины. Это восстание 1917-23 годов, восстания 1928-31 годов, первое восстание в поддержку Центральной Рады от власти большевиков, второе восстание против коллективизации и последнее восстание во время Второй Мировой войны ОУН – УПА за независимость Украины. Кроме того, борьба украинского народа против гитлеровских захватчиков, то есть борьба всего народа. Все это есть освободительная борьба за независимость Украины. Принимая во внимание, что статус участников Великой Отечественной войны является законодательно урегулированным, а статус других участников является законодательно неурегулированным, мы вводим понятие Участника вооруженной борьбы за независимость Украины, который включает всех тех, кто боролся за независимость Украины, включая участников Великой Отечественной войны и вводим статус участника вооруженной борьбы и предоставляем соответствующие льготы тем участникам, которые имеют участники Великой Отечественной войны.

Удастся ли провести такой закон в парламенте следующего созыва?

Поскольку есть отзывы всех министерств, и они согласны с этим, я считаю, что этот проект удастся провести через Верховную Раду и это будет справедливо. Справедливо, потому что именно эта история вооруженной борьбы 20-30-х годов совсем не раскрывается в советской историографии и не раскрывается в памяти украинского народа. Трагические проблемы борьбы и восстаний Махно или Холодного Яра или других восстаний, которые были на Украине и которые были жестоко большевиками придушены, все это трактуется как борьба против бандитов, против националистических банд и так далее. Эти люди, их добрая слава должны быть отмечены. Самой трагичной в те времена была проблема коллективизации. Может ли нормальная семья представить себе , что кто-то приходит и говорит, что все ваше добро реквизируется, а вас вывозят. Есть масса семей, которые живут в городах. Детей сохранили, они разбежались по детдомам, убежали в города, а родителей, дедов вывезли кто знает куда, и эта трагическая страница должна быть показана. В конце 20-х годов были огромные восстания, там были многодетные семьи, хорошие ребята, они все выступали со своей борьбой и все были уничтожены. И тогда женщины создавали свои отряды, и выгоняли уполномоченных, которые проходили. Это страшная трагическая борьба. И она должна быть показана. Потому что все это - наша память. Программа нашей деятельности включает часть, которая называется “Пам’ять народа”, о политических преследованиях, которые длились небольшое число месяцев, но во время которых была фактически уничтожена вся украинская интеллигенция. Не на Западной Украине, которая была под Польшей, а в Украине, которая была под Советским Союзом. Второй наш участок – это славные страницы украинской нации. Мы будем освещать, подавать в учебники всех славных украинцев, всех наций и народностей, которые проживали на территории Украины, этнических украинцев, этнических евреев ли или этнических россиян, которые прославили Украину своими поступками с тем, чтоб народ понимал свою национальную гордость. Мы считаем, что государство может строиться лишь на национальной идее, и что основным недостатком правительства Виктора Федоровича является отход от национальной идеи и переход к космополитизму. На космополитизме украинское государство построить нельзя, я надеюсь, что мудрость возьмет здесь верх. И третье направление – направление будущего. Какое общество мы должны строить в Украине, чтоб эти трагедии никогда не повторились? Мы глубоко убеждены, что таким должно стать общество с господствующим средним классом. И создание общества, не такого, как сейчас, где много бедных и олигархи правят всем государством, когда коммунисты заинтересованы, чтоб количество бедных были максимальным, а олигархи заинтересованы, чтоб количество среднего сорта капиталистов разорялись, а их добро росло. От такого глупого состояния мы должны прийти к состоянию, где господствующим с точки зрения социального и политического поведения должен стать средний класс. Средний класс, это класс творческих людей, которые творят. И это неважно, что творят: обрабатывают поле, строят дом, делают машины, учат или создают искусство. Это есть средний класс, который создает 80 процентов продукции долговременного потребления, и который имеет в соответствии с этим достойную зарплату. Формирование вот такой прослойки и ее сознания - это также задача нашего института. К каждому из отмеченных участков мы уже написали целый ряд статей, напечатали их.

Мы соберем совет историков, который имеет целью создать ствол украинской государственной истории. Историю государства Украины. Вокруг этого ствола должны проводиться разные исторические исследования конкретных историков, которые будут показывать свою индивидуальность, свой участок времени. Однако стволом государственности должны быть величие и единство украинской нации. Чтоб когда описывали наших гетманов, их интимные дела не описывали бы больше, чем их государственные поступки. Мы будем везде пытаться выделить позитивную сторону деятельности наших предшественников.

“... ОНИ НЕ УКРАИНЦЫ, ОНИ - СОВЕТСКИЕ ОФИЦЕРЫ” Минуло 9 мая. В этот раз опять было достаточно много спекуляций на тему примирения ветеранов войны и воинов ОУН - УПА. Не считаете ли Вы, что не стоит торпедировать эту тему? Я уговорю Президента, чтоб он совсем перестал заниматься этой проблемой. Это проблема не может быть решена. Я председатель Всеукраинского объединения ветеранов, которое было создано именно с целью примирения. Примирения не будет. Почему? Когда вы посмотрите на тех ветеранов, то вы увидите, что то в основном генералы, полковники, ветераны Советской армии. Когда после войны была объявлена демобилизация, то я любой ценой хотел идти, учиться. Но наши лейтенанты, командиры взводов любой ценой хотели остаться в армии. Потому что они больше ничего не умели, кроме командовать. Хотя командовали они хорошо... Так же было с капитанами, с майорами. И они оставались любой ценой в армии. В армии они доросли до генерал-полковников, и все такое. Последовательно им давали разнообразные медали, награды, они принимали участие в разнообразных операциях, которые Советский Союз вел за рубежом. Но они не украинцы, они советские офицеры. Они офицеры, которые служили то на Камчатке, то на Крайнем Севере, то в Казахстане, то в Украине, то в России. Они советские космополиты, у них в крови – Советская действительность, Советский Союз. Испокон веков они занимались тем, что искали врага. Самым легким врагом является внутренний враг. И наилучшим образцом внутреннего врага является ОУН-УПА. И потому эта враждебность к ОУН-УПА является глубоким убеждением. Для того, чтобы сотворити из человека врага, нужно сотворити о нем историю. И они выдумывали разнообразные истории, советская пропаганда распространяла, то в НКВД выдумывали относительно тех несчастных людей, которые служили в ОУН, – УПА и умирали за Украину. И нет смысла их примирять. ОУН – УПА и не хочет этого примирения, их осталось, кажется, три тысячи человек, не больше. И тем людям нужно дать самолюбие, наше уважение. Признать их участниками борьбы за независимость Украины, и больше им ничего не нужно, никакого примирения с теми генералами, среди которых много генералов НКВД. И этими генералами не стоит заниматься, они уже люди пожилые. Потому я буду уговаривать Президента остановить любые разговоры о так называемом примирении старшего поколения.

“Я БЫ НЕ ДЕЛАЛ МУЗЕЙ СОВЕТСКОЙ ОККУПАЦИИ, ПОТОМУ ЧТО ОСТАЛИСЬ ДЕТИ И ВНУКИ, КОТОРЫЕ УВАЖАЮТ СВОИХ ДЕДОВ...” Президент много говорит о создании музея советской оккупации. Должен ли он быть частью Института памяти? Должен ли этот музей быть своего рода собранием демонтированных памятников Ленину?

Мне кажется, что власть большевиков, которой подчинялись огромное количество людей, и я в том числе, и много таких как я, это плохая власть. Хотя я своей жене говорил, что пытался по-человечески прожить то время. И многие люди это время прожили хорошо. Но сама идея советской власти, так же как идея СССР - чертовская идея. И памятники Ленину, которые стоят везде, это памятники сатанинского характера. И пока они будут стоять, то эта земля не будет знать покоя. Чем скорее мы эти памятники снимем, чем скорее забудем фамилии людей, которые столько зла принесли государству, то тем скорее мы станем свободными. И я бы не делал музей Советской оккупации, потому что остались дети и внуки, которые уважают своих дедов, и нельзя просто так бросить пренебрежение им в лицо. Мы будем пытаться удержать Президента. Наш Президент - моральный порядочный человек, он проявляет умную стойкость, и Институт будет пытаться помогать и Президенту, и правительству.

Я знаю, в Сибири на Иртыше, есть место, где Лениных и Марксов свезли в один парк. Почему в России это можно сделать, а у нас – нет? Соглашаюсь.

В следующем году мы будем отмечать 75-ю годовщину Голодомора. Какие мероприятия планируются вашим институтом? Мы принимаем государственную программу, посвященную этой годовщине, и мы над этой программой работаем. Это должна быть общая акция, которая должна быть географически широкой, ведь почти семьдесят процентов территории Украины было поражено голодом. И во всех местах, где есть захоронения, или где их нет, и люди лежали брошенные в ямах, заморенные голодом, должны быть поставлены кресты и должны служитися молебны. И люди должны об этом помнить. Второе: к тому времени должен быть создан Мемориал Голодомора, который предлагает наш Президент. И должен быть определен день, когда будут происходить величественные скорбные мероприятия. У нас это происходит на Михайловской площади...

“ЭТОТ ПАРЛАМЕНТ НЕСЕТ НА СЕБЕ КЛЕЙМО ПЛОХИХ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ, НЕ УВЯЗАННЫХ МЕЖДУ СОБОЙ...” Вы были в парламентах всех предыдущих созывов. Каждый из созывов имеет какие-то творческие наработки. Скажите, вы не пошли в парламент пятого созыва, потому что предвидели такую его непродуктивность и быстрый конец? Этот парламент несет на себе клеймо плохих изменений в Конституцию, не увязанных между собой. Их ввел Александр Александрович Мороз. Вы помните, когда встал вопрос о проведении третьего тура выборов, то условием того, что за это проголосуют социалисты, было одновременное принятие и поправок к Конституции, которые предлагал Александр Александрович. Это фактически было принято с ножом у горла, эти поправки настолько неразумные, они фактически уничтожают судебную систему, административную систему власти. К сожалению, мудрый политик Владимир Литвин по-дурацки воспользовался этими поправками. Он хотел показать свою силу как глава Верховной Рады. И вот вся глупая трепотня, которая после этого возникла, возникла потому, что председатель Верховной Рады не понял своей миссии при внесении плохих поправок. Поправки к Конституции были и остаются ужасными. Парламент не может с такой Конституцией работать, государство также не может по такой Конституции жить. Александр Александрович несет основную вину за тот безпорядок, который господствует в обществе. Но Владимир Ливтин тоже несет отдельную долю вины, потому что он, будучи чрезвычайно умным человеком, не понял, что при такой плохой Конституции очень велик вес главы Верховной Рады по нейтрализации ее последствий. Все пошло наперекосяк...

У меня такое впечатление, что чем больше проходит времени от второго созыва, тем меньше романтики и мотивации общественного блага, и тем больше внутрипарламентской коррупции и безответственности... Вполне справедливо. Шел рост в отдельных группах людей. И это приводило к растлению людей, как богатых так и тех, кто обеднел. Когда вы видите, что кто-то крадет, и ничего ему за это не делается, вас охватывает ужас, что исчезает право и закон. Происходит растление общества. Создание класса олигархов и переход среднего класса (учителей, ученых, артистов, хороших мастеров) в разряд бедных создали ситуацию, где государством правят олигархи. Наивный Мороз думал, что он сделает парламентскую республику, а он сделал олигархическую республику, где очень многие парламентарии были куплены обычным элементарным образом. То есть мы должны это все исправить.

Будет ли следующий парламент лучше?

Страна идет к консолидации. Единственное, что я хочу пожелать Регионам, чтоб они поняли, что строительство может быть лишь на основе национальной идеи. Но относительно коммунистов (и социалистов Мороза, я не имею в виду социалистов вообще – они должны существовать, я подчеркиваю именно социалистов Мороза), то это отдельный разговор. Чем раньше коммунисты будут выброшены из политической жизни государства и парламента, то тем скорее мы придем к нормальному пониманию и построению государства. И это Регионы должны сделать любой ценой, я хочу их об этом просто упрашивать.

Разговаривала Лана Самохвалова