В Харькове жестоко избит депутат от «Батькивщины»

В Харькове неизвестные жестоко избили 48-летнего члена партии «Батькивщина», депутата V созыва и председателя фракции партии в Дзержинский районном совете Сергея ДРУЗЕНКО.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной парторганизации «Батькивщины», нападение произошло в понедельник, 25 января, около 8.30 неподалеку от дома, где живет экс-депутат.

По словам С.ДРУЗЕНКО, двое мужчин подбежали сзади и сильно ударили его по голове. Свалив с ног, они начали избивать его до тех пор, пока он не потерял сознание.

Пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован. С.ДРУЗЕНКО сделано операцию на челюсти.

«Харьковская областная организация ВО «Батькивщина» возмущена фактом бандитского нападения на человека, гражданина, ветерана партии. Мы призываем городскую власть навести порядок в городе, и обращаемся в правоохранительные органы с просьбой провести объективное, честное и всестороннее расследование нападения на представителя «Батькивщины», а также как можно скорее найти и наказать виновных», - говорится в сообщении.