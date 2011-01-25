В Полтаве требовали освободить командира областного "Тризуба"

В Полтаве состоялась акция протеста «Нет - политическим репрессиям».

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня перед зданием Полтавской ОГА около полусотни полтавчан собрались на митинг с требованием освободить студента 5 курса Полтавского национального педагогического университета имени Короленко, руководителя областного отряда Всеукраинской организации "Тризуб" Игоря ЗАГРЕБЕЛЬНОГО, которому милиционеры инкриминируют поджог офиса Коммунистической партии в Запорожье.

«Игоря трое суток не кормили. Только вчера допустили священника к нему. Это начало политических репрессий, ведь инкриминируют ему поджог офиса КПУ в 2009 году. Если в сталинские времена был внешний враг, то сейчас враг внутренний. Нам нужно объединяться и вместе держать оборону», - заявил в своем выступлении представитель ВО «Тризуб».

Как отметил инициатор акции, председатель областной организации «За Украину!" Олег ПУСТОВГАР, «современная власть боится людей, которые имеют собственную позицию. Но политики могут себя защитить, а обычный студент исторического факультета Полтавского национального педагогического университета не может сам себя защитить. Его избили в милиции, не кормят - это нарушение элементарных прав человека».

Участники митинга приняли резолюцию, в которой требуют от властей освободить всех задержанных представителей оппозиции и прекратить их политическое преследование.

Участие в митинге приняли депутат облсовета Петр ВОРОНА, представители ВО "Свобода", "Батьківщина", УНП, народный депутат Николай КУЛЬЧИНСКИЙ, правозащитник Василий КОВАЛЬЧУК и др.