Трагедия КПСС не стала уроком для руководства КПУ?

5 членов центрального комитета и 2 члена центральной контрольной комиссии Компартии заявили о выходе из состава этих партийных органов в знак протеста против политики лидера КПУ Петра СИМОНЕНКО.

«Мы никогда не согласимся с системным нарушением устава партии. Выражаем решительный протест против политики руководства партии и лично СИМОНЕНКО, направленной не только против крымской партийной организации, но и против всех тех, кто занял принципиальную партийную позицию в других областных, городских, районных и первичных партийных организациях Украины, так же гонимых и исключаемых из партии», - говорится в переданном УНИАН заявлении членов ЦК КПУ БОЛОТИНОЙ, ИВАНОВА, КОРНИЛОВА, ЛЫСЕНКО, ШТЕПЫ и членов ЦКК ЗАХАРОВА и ШЕКУНА.

Они надеются, что коммунисты Украины «поймут трагизм ситуации в партии» и «назовут истинных виновников, предавших её».

«Трагедия КПСС не стала уроком для нынешнего руководства Компартии Украины. Руководство партии сохранило худшие черты партийного бюрократизма, комчванства, боязнь критики, пренебрежительное отношение к основам марксизма-ленинизма», - сказано в заявлении к центральному комитету КПУ.

Напомним, президиум центрального комитета Компартии 16 декабря 2010 года постановил исключить депутата Верховной Рады Украины Леонида ГРАЧА, который руководил крымским республиканским комитетом с сентября 1993 года, из партии и фракции КПУ в парламенте, а также принял решение о роспуске рескома.

Ранее Л.ГРАЧ критиковал КПУ за сотрудничество с Партией регионов и выступал за выход коммунистов из коалиции с ПР в Верховной Раде.

Пленум рескома 15 января 2011 года избрал первым секретарем кымского комитета Наталью ШТЕПУ, члена центрального комитета КПУ.

П.СИМОНЕНКО назвал конференцию «внеуставной» и пообещал исключить из партии ее организаторов.

Президиум ЦК Компартии 24 января исключил из рядов КПУ более 80 крымских коммунистов «за антипартийную деятельность, выразившуюся в грубом нарушении устава Компартии Украины»

В крымской парторганизации состоят более 10 тысяч членов, она является самой большой в КПУ.