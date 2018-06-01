Политические репрессии на фоне удивительных игрищ вокруг Тимошенко

На фоне беспрецедентных за время украинской независимости политических репрессий театром абсурда выглядит суматоха прокуроров вокруг Тимошенко...

Возбужденное против нее уголовное дело выглядит скорее попыткой способствовать росту ее рейтинга, а не навредить ей.

И хотя формальные признаки нецелевого использования “киотских” средств есть, но похоже, непосредственно для Юлии Тимошенко это не будет иметь никаких следствий. Это дело даже по формальным признакам не имеет судебной перспективы. Отсутствие доказательств личной выгоды Тимошенко делает это дело просто бессмысленным.

В то же время Генеральная прокуратура упрямо не возбуждает уголовное дело относительно нарушений украинского законодательства при подписании в 2009 году газовых соглашений, хотя даже формальных оснований для этого больше чем достаточно. Можно, скажем, вспомнить о превышении полномочий со стороны Тимошенко, когда она единолично подписывала директивы на ведение газовых переговоров. Кстати, подписанные газовые соглашения противоречат этим директивам, что тоже должно было бы вызывать определенные вопросы у следователей. Уже не говорю об объемах государственных убытков от тех соглашений.

Но еще больше сбивает с толку ситуация вокруг уголовного дела относительно незаконного завладения чужим имуществом, связанного с газом “РосУкрЭнерго”. Тимошенко еще до сих пор не приглашали даже как свидетеля. И это при том, что Диденко и Макаренко, какие причастные к, мягко говоря, очень сомнительным сделкам с этим газом, уже полгода как арестованы, а сама госпожа Тимошенко неоднократно настаивала на том, что лично давала распоряжение растаможить тот газ. Ну скажите, не выглядит ли это странным?

Так вот, по моему убеждению, это не то что не удивительно, а наоборот – вполне закономерно.

Не поняв всех особенностей этого дела, тяжело найти логичное объяснение многим движениям вокруг Тимошенко очень разных лиц как в Украине, так и за ее границами.

Демонстрация коррупционных метастаз политических элит России и Украины

Итак есть смысл сначала немного напомнить историю РУЭ.

Эта компания была зарегистрирована в Швейцарии 22 июля 2004 года.

А уже 29 июля 2004 года в центральном офисе РАО "Газпром" был подписан пакет документов, в соответствии с которыми основной деятельностью этой компании станет транспортировка газа, который покупается в Туркменистане, для украинского рынка.

Эта фирма была наследницей коррупционных сделок с поставками газа в Украину, которые осуществляли сначала международная корпорация “Итера” совместно с ЕЭСУ во главе с госпожой Тимошенко, а затем Eural TG. Деятельность всех этих фирм была крайне коррумпированой и только демонстрировала и продолжает демонстрировать уровень коррупционных метастаз, которыми опутаны политические элиты России и Украины.

Как выяснилось лишь в 2006 году, совладельцами РУЭ является Газпром, которому принадлежит 50% акций, и еще 50% принадлежит CentraGas Holding AG, бенефициарами которой являются украинские бизнесмены Фирташ (90% акций) и Фурсин (10% акций). В то же время есть большие сомнения, что малоизвестные провинциальные бизнесмены являются реальными владельцами всех 50 процентов компании, через которую проходит миллиарды долларов США. При этом не без основания, как по мне, с этой компанией неоднократно связывали Могилевича, которого в США считают одним из самых влиятельных российских мафиози.

В свое время автор этих строк обстоятельно описывал деятельность всех этих фирм на газовом рынке, потому нет смысла повторяться (см. ссылка1, ссылка2).

Прелюдия спецоперации

Для нас важнее сейчас разобраться вот с чем.

По состоянию на 31 декабря 2008 года возникла ситуация, когда Газпром и Нафтогаз не смогли согласовать ежегодное соглашение об условиях поставок в Украину и транзита российского газа. Это привело к полному прекращению Газпромом поставок газа в Украину и транспортировку его по Украине. Этим поставили в трудное положение не только Украину, но и большинство контрагентов Газпрома в Европе.

Важно вспомнить, что событиям начала января 2009 года предшествовало подписание Меморандума между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о сотрудничестве в газовой сфере от 2 октября 2008 года. В этом меморандуме были зафиксированы договоренности о том, что при выполнении украинской стороной своих обязательств относительно расчетов за поставленный украинским потребителям природный газ с 1 января 2009 года будут установлены прямые долгосрочные отношения между ОАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" о поставках газа в объемах, которые обеспечат его баланс для полного удовлетворения потребностей украинских потребителей без посредников. Также меморандум предусматривал поэтапный переход на протяжении трех лет к рыночным экономически обоснованным и взаимно согласованным ценам на российский природный газ для потребителей Украины и тарифов на его транзит через территорию Украины.

Но, как стало понятно впоследствии, Россия никоим образом не собиралась выполнять эти договоренности. Более того, на протяжении ноября – декабря 2008 года российские эмиссары активно ездили по европейским государствам, сообщая что Украина срывает все договоренности, потому Европе следует готовиться к проблемам, в которых виновата именно Украина.

Невзирая на полное погашение 30 декабря задолженности Нафтогаза перед Газпромом, Россия, точно действуя по предварительно определенному плану, начала прекращение поставок и транзита газа по территории Украины.

Спецоперация: ограбление и дискредитация Украины

И вот 17 января госпожа Тимошенко отбывает на переговоры в Москву, а уже 18 января сообщается о подписании откровенно кабальных соглашений о закупке и транспортировке газа. А еще через пару дней становится известно, что тогда же были подписаны соглашения о выкупе права требования относительно задолженности РУЭ перед Газпромом и вроде бы переходе прав собственности на 11 млрд. куб. м газа от РУЭ к Нафтогазу по цене 153,9 дол. за тыс. кубов. Именно приобретение этого газа по низким ценам давало возможность Нафтогазу получить газ в 2009 году на условиях европейских потребителей Газпрома. В результате проведенной спецоперации Россия не только связала Украину крайне убыточными для нее газовыми соглашениями, но и смогла убедить европейские страны, что без перестройки транзита газа в западно- и центральноевропейские страны в обход Украины им не обойтись. Понятно, платить за эту перестройку Европа должна преимущественно из собственного кармана.

Был ли заинтересован Газпром?

По возвращении в Киев госпожа Тимошенко объясняла выкуп задолженности РУЭ и переход прав собственности на газ от него к Нафтогазу тем, что это было требование Газпрома. Мол, плуты из РУЭ (читай Фирташ) задолжали деньги за этот газ россиянам, и потому Газпром соглашался подписать газовые соглашения лишь при условии продажи этой задолженности Нафтогазу.

Потом этот тезис неоднократно повторяли некоторые украинские СМИ.

Но попробуем разобраться, насколько это утверждение госпожи Тимошенко отвечает действительности.

Бросается в глаза то, что невзирая на предание огласке многих документов, связанных с газовыми соглашениями, никто так и не показал нам те 6 соглашений между Газпромом и РУЭ, права требования по которым выкупил Нафтогаз. По моему глубокому убеждению, нам их не показали, потому что выяснилось бы, что РУЭ вообще не имела просроченных обязательств перед Газпромом, и никаких штрафных санкций там тоже не было, или они имели символический характер.

Напомню, что РУЭ – это компания, которая лишь номинально на 50 процентов принадлежит Газпрому. А фактически она почти полностью подконтрольна эфэсбешной группировке Путина, которая реально контролирует Газпром. Это одна из тех компаний, которая призвана входить на рынки других стран и делать местным чиновникам предложения, от которых тем очень тяжело отказаться. Непрозрачный характер деятельности таких фирм дает им возможность осуществлять те сделки, которые публичный Газпром не может себе позволить. Потому понятно, что в соглашениях между Газпромом и РУЕ не могло быть условий, которые предусматривали какие-то жесткие финансовые ограничения и санкции. Условия этих контрактов все же не унтер-офицерская вдова писала. Следует, правда, отметить, что при полном контроле за оперативной и стратегической деятельностью таких фирм, там могут присутствовать (прямо или опосредствовано) лица, которые, кроме обязательств перед эфэсбешной группировкой, имеют и определенные права. Эти права регулируются уставными процедурами, которые позволяют им защищать собственные интересы.

Но для нас в этом случае важно понять, что у РУЭ не могло быть просроченных обязательств по газовому контракту с Газпромом еще по другим, достаточно прозаичным причинам. Дело в том, что 11 млрд. кубометров, которые находились в украинских газовых хранилищах, должны были быть направлены в зимний период начала 2009 года в Польшу, Венгрию и некоторые другие европейские страны. Как Газпром, зная, что этот газ должен быть поставлен в европейские страны зимой 2009 года, мог требовать от РУЭ деньги, понимая, что тот сможет их отдать лишь после осуществления поставок? Понятно, что такого не могло быть, и такого не было.

Нам, однако, могут сказать, что, возможно, Газпрому так были нужны эти 1,7 млрд. долларов, что он готов был продать права требования по этим контрактам кому-либо. Но вещь в том, что при продаже прав по контрактам Нафтогазу он тоже живых денег не получил. Как известно, де-факто был проведен взаимозачет. Нафтогаз купил права требования по контрактам между Газпромом и РУЭ за 1,7 млрд. долларов, и в тот же день получил эти деньги назад в виде оплаты за транзит российского газа в 2009 году.

Кроме того, есть элементарный здравый смысл. РУЭ должен был поставить в первом квартале 2009 года эти 11 млрд. кубов газа в европейские страны (тогда цены на газ были еще достаточно высокими) и получить за них около 300 долларов за тысячу кубометров. Понятно, это не 450 долларов за тысячу кубов, как сторговались Тимошенко с Путиным за счет Украины, но все же и не 153,9 долларов, за которые эти 11 млрд. кубометров газа перешли в собственность Нефтегаза. Представить, что Газпром так хотел закрыть эти контракты с РУЭ, что не мог подождать несколько месяцев и готов был недополучить по меньшей мере еще половину от 1,7 млрд. долларов, на которые должен был претендовать после продажи этого газа европейцам, очень тяжело.

Следовательно, заявления, что именно по инициативе Газпрома произошел переход прав требования по его контрактам с РУЭ в интересах Нафтогаза, мягко говоря, очень далеки от истины.

Главная политическая победа Тимошенко Тогда возникает вопрос: а зачем госпоже Тимошенко нужно было выкупить эти права требования, а затем и отобрать газ, который находился на балансе РУЭ?

Во-первых, без этих 11 млрд. кубов Нафтогаз просто не смог бы пережить отопительный сезон 2008-2009 гг. У него в газохранилищах было лишь 4 млрд. куб. м своего газа и еще 8 млрд. – который принадлежал УкрГазЭнерго (СП Нафтогаза и РУЭ). Это наводит на мысль, что судьба этого газа была решена задолго до событий начала января 2009 года. Госпожа Тимошенко знала, что будет отбирать этот газ зимой у РУЭ, потому правительством не были осуществлены мероприятия, которые должны были обеспечить закачивание газа в хранилища еще в весенне-летний период 2008 года. Тогда еще, кстати, о финансовом кризисе не говорили, и особых проблем со средствами у правительства не было.

Когда были достигнуты эти договоренности, можем лишь допускать. Возможно, это было еще в конце зимы или весной 2008 года во время неоднократных тайных переговоров Тимошенко с господином Путиным. А может, все окончательные договоренности были достигнуты в августе 2008 года, когда премьер-министр Украины Тимошенко выехала на две недели за пределы Украины, по официальной версии, на отдых в неизвестном направлении. Не знаю, потому не берусь утверждать... Но то, что обо всем было договорено еще задолго до начала отопительного сезона, сомнений не вызывает.

Возникает также вопрос: а зачем госпоже Тимошенко нужно было забрать именно этот газ у РУЭ и нельзя ли было обеспечить газовый баланс Нафтогаза не в таким скандальным способом? Вероятно, что можно, но для Тимошенко было важно публично отобрать газ у РУЭ и тем самым показать всем украинским олигархическим элитам, на кого в действительности сделал ставку правитель России. Именно в этом была главная политическая цель всех газовых соглашений Тимошенко с Путиным и именно в этом большинство политических обозревателей в январе-феврале 2009 года видели политическую победу Тимошенко.

Все было решено до 18 января 2009 года

Окружение госпожи Тимошенко и кое-кто из ее искренних сторонников, в конце концов признав газовые соглашения о закупке и транзите газа просто ужасными для Украины, пытаются всех убедить, что это произошло в результате действий Ющенко и группы Фирташа, которые мешали Тимошенко, а также в результате давления Газпрома и европейских стран, которые оказались в январе 2009 года без газа. А сама госпожа Тимошенко, проявив неслыханную выдержку, во время переговоров 18 января 2008 года с Путиным сделала для Украины все, что могла...

Помню, как в канун московских переговоров, 17 января 2008 года смотрел передачу «Свобода слова» на телеканале “Интер”, в которой приняли участие первый вице-премьер Александр Турчинов и Дмитрий Фирташ. Госпожа Тимошенко еще летит в Москву, а Турчинов в студии делает очень важное заявление: "Я могу дать справку и господину Фирташу, и в первую очередь телезрителям. Когда вы говорите о газе "РосУкрЭнерго" – меньше 10 млрд. осталось вашего газа. Пока еще вашего, во всяком случае".

Как видим, во-первых, господин Турчинов сказал неправду. В действительности, у РУЭ было в газовых хранилищах таки 11 млрд. кубометров газа. Во-вторых, и это главное, он еще до переговоров 18 января точно знал, что судьба этого газа РУЭ уже решена.

Скованные одной цепью Подписав все соглашения, связанные с приобретением права требования по контрактам между Газпромом и РУЭ, Нафтогаз столкнулся с очевидной юридической проблемой. Одно дело выкупить права требования по контрактам Газпрома с РУЭ, совсем другое – получить 11 млрд. кубов себе на баланс. Для этого нужно подписать акт приема – передачи этого газа с баланса РУЭ на баланс Нафтогаза. И тут выяснилось, что есть проблема прав миноритарных владельцев РУЭ, которые не собирались давать согласие на такую сделку. А учитывая контроль со стороны Ющенко и Хорошковского за всеми движениями Тимошенко, Нафтогаз, не имея соответствующих документов, не мог принять себе на баланс этот газ, который к тому же был на то время не растаможен.

Чтобы решить эту проблему, формально 20 января 2009 года, но, как утверждалось тогда в СМИ, в действительности в начале февраля, Газпром и Нафтогаз подписали сразу два типовых договора. Согласно с одним из них Нафтогаз в рамках экспортной операции продал Газпрому 11 миллиардов кубометров газа стоимостью 1,7 миллиардов долларов. По второму договору, в тот же день Газпром уже в рамках операции по импорту продал тот же объем газа по той же цене назад "Нафтогазу Украины".

Не нужно быть специалистом в отрасли права, чтобы понять, что это мнимые соглашения, призваны скрыть отчуждение газа РУЭ и дать основания для его растаможки.

Тогда господин Хорошковский, который возглавлял Гостаможслужбу, заявил, что это незаконная сделка, и отказался растаможить этот газ. После чего он был обвинен Тимошенко во всех грехах, даже в излишнем внимании к собственной внешности, и был вынужден уйти с должности. Уже после того на его место был назначен господин Макаренко, которого иначе как “патриотом” госпожа Тимошенко сейчас и не называет. Именно он, полностью сознавая, что делает, дал поручение растаможить эти 11 млрд. куб газа.

Понятно, что мнимые соглашения, подписанные между Газпромом и Нафтогазом, имеют характер откровенного мошенничества с целью завладения чужим имуществом. Причем мошенничеством они будут считаться, что в Украине, что в России, что любой другой державе мира.

Не может не возникнуть вопрос, зачем же господин Путин дал добро Газпрому на все эти сделки с газом РУЭ?

Ответ на него – в полной уверенности не только Путина, но и большинства украинских и российских политиков и экспертов, что президентские выборы 2009 года выигрывает Тимошенко. И договаривается господин Путин обо всем с будущим президентом Украины. Все эти договоренности относительно отбора газа у РУЭ должны были быть подтверждением полного взаимного доверия между господином Путиным и Тимошенко. Практически до конца 2009 года Януковича в Москве подчеркнуто игнорировали...

Уверенность в победе Тимошенко, как видим, стала ее редким стратегическим успехом, потому что она сделала Путина и Газпром своими заложниками.

Появление сейчас госпожи Тимошенко у следователя, тем более в суде, по уголовному делу, в котором проходят как обвиняемые Диденко и Макаренко, может превратиться в громкий международный скандал. Представьте себе, что Тимошенко в показаниях следствию, или тем более публично в суде, признает, что все сделки с газом РУЭ осуществлялись по непосредственной договоренности между ней и господином Путиным. В чем не сомневаются ни сторонники, ни критики Юлии Владимировны. То есть Путин знал и понимал, что осуществляется мошенничество, но, невзирая на это, давал соответствующие поручения Газпрому. Для Путина это куда хуже, чем обвинения в его адрес в связи со взрывами домов в Москве и в присвоении через доверенных лиц имущества ЮКОСа.

В этом уже немногие сомневаются в России, тем более за ее границами. Но это все еще нужно доказать. Если же в украинском суде будет признано, что осуществлялось мошенничество по прямым указаниям Путина, то это уже будет считаться доказанным фактом. А это, в свою очередь, будет значить, что господин Путин становится лицом, которое может делать в России все, что ему заблагорассудится, но за ее границами, будет персоной, по меньшей мере, не очень желательной.

Кстати, именно из-за угрозы упоминания в любом суде роли Газпрома в осуществлении мошенничества с газом РУЭ на Тимошенко осуществлялось давление из Москвы. После чего Нафтогаз отозвал в конце 2009 года из Стокгольмского суда все упоминания о договоренностях и схемах с Газпромом относительно отбора газа у РУЭ. Чем сделал неминуемым судебное поражение Нафтогаза. Успокойтесь, госпожа Тимошенко неприкосновенна

Связь госпожи Тимошенко с господином Путиным, как минимум, сделкой с газом РУЭ, дает ответ на вопрос, почему ее еще до сих пор не приглашали к следователю по этому уголовному делу. Более того, почти на сто процентов уверен, что и не пригласят. И суда над Диденко и Макаренко не будет. То, что они сейчас сидят в СИЗО, и есть та форма наказания, которое им назначили за участие в сделке откровенно криминального пошиба. После того, скорее всего, их выпустят на подписку о невыезде. Дело в суд ни под каким предлогом не будет передаваться, а затем, вероятнее всего, эти два «патриота» станут народными депутатами по списку, который будет возглавлять Тимошенко.

Что же касается самой госпожи Тимошенко, то, учитывая ее личные отношения с Путиным, можем исключить возможность задержания ее в Украине, уже не говорю об объявлении обвинительного приговора суда в любом уголовном деле. То есть задержать могут, например, ради повышения рейтинга, но это только по ее собственной договоренности, причем, как сами понимаете, не в Киеве, а Москве. Правда, надеюсь, что такого подарка ей в Киеве не сделают. Хотя, как показывает клоунада с ее ежедневными вызовами в Генпрокуратуру и пиаром, который ей делают, идиотов, к тому же зависимых от российских кормчих, в сегодняшней украинской власти не меньше, чем в предыдущий.

Борис Кушнирук