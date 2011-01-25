Генпрокуратура отказала Тимошенко в ее просьбе

Генпрокуратура отказала лидеру партии «Батькивщина», экс-премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО в удовлетворении ее ходатайства о закрытии возбужденного против нее уголовного дела.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня журналистам после почти пятичасового допроса в Генпрокуратуре.

«Сегодня я получила ответ генерального прокурора на мое обоснованное ходатайство по поводу закрытия уголовного дела по киотским деньгам. Он дал отказ, несмотря на то, что нами приведены более детальные аргументы, что никакого состава преступления не было, и что киотские деньги никогда не тратились», - сказала она.

Экс-премьер в очередной раз отметила, что ее правительство выполняло свои обязательства перед пенсионерами, используя средства с единого казначейского счета.

«Киотские деньги с момента их получения лежат на специальном счете и никуда не были перераспределены», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, ГПУ 30 декабря 2010 года предъявила Ю.ТИМОШЕНКО окончательное обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий, повлекшие тяжелые последствия).

24 декабря генеральный прокурор В.ПШОНКА заявлял, что ГПУ обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в нецелевом использовании 180 и 200 млн. евро, полученных Украиной от продажи квот на выбросы парниковых газов в рамках Киотского протокола.

18 января Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что внесла на рассмотрение следователей ходатайства о необходимости закрытия уголовного дела, возбужденного против нее по обвинению в нецелевом использовании средств, полученных Украиной в рамках Киотского протокола.

Сегодня, 25 января, В.ПШОНКА заявил, что следователи Генеральной прокуратуры возобновили расследование уголовного дела в отношении Ю.ТИМОШЕНКО по ее просьбе и просьбе ее адвоката.