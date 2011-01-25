Сафиуллин рассказывал в Брюсселе, что Украина меняется просто на глазах

Сегодня в здании Европарламента в Брюсселе состоялась презентация финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года, организованная Украиной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, презентация проходила под девизом: «Евро-2012 в Украине: осталось 500 дней».

Украину на презентации представил Председатель государственной службы молодежи и спорта Равиль САФИУЛЛИН, а также музыкальная группа «Man Sound».

В разговоре с журналистами после официальной части презентации министр отметил, что Украина хочет показать миру положительные изменения.

«Страна меняется просто на глазах, и этого не нужно скрывать, об этом должны знать все. Потому-то мы в Европарламенте сегодня... Я, насколько знаю, такого рода презентация – это первая», - сказал Р.САФИУЛЛИН.

Он отметил, что сегодня он не видит проблем, которые могли бы помешать подготовке и проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года в Украине.

“Те проблемы, которые были у нас в плане подготовки еще год назад, сегодня их нет. Сегодня мы можем твердо говорить, что мы получили, точнее, закрепили право, которое нам было предоставлено в 2007 году”, - отметил Р.САФИУЛЛИН.

Отвечая на вопрос УНИАН, почему сегодняшняя презентация проводится только украинской стороной без участия поляков, Р.САФИУЛЛИН сказал: «Дело в том, что такая же (презентация – УНИАН) будет и от Польши. Я уверен, что потом мы, возможно, и совместно ее проведем».

Председатель Госслужбы также сказал, что Украина пока не планирует проводить подобного рода презентации в других европейских институтах.

«Какой еще может быть евроинститут? Европарламент!», - сказал он.

Украина и Польша совместно организуют проведение финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.