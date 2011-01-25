Симоненко обвиняют в том, что он отрезал голову и вырвал сердце

Первый секретарь Крымского республиканского комитета Коммунистической партии Наталья ШТЕПА не признает решение об исключении центральным руководством КПУ более 80 крымских коммунистов из рядов партии.

В интервью УНИАН Н.ШТЕПА заявила: «Мы не признаем этого решения, как не признавали решений по исключению из партии (первого секретаря Рескома) Леонида ГРАЧА, (второго секретаря) АКСЮТИНА, по роспуску Рескома... Решение принято с грубейшими нарушениями устава партии. Исключен из партии цвет Крымской партийной организации! «Голову» отрубили в лице ГРАЧА, АКСЮТИНА, теперь уничтожают руководителей районных и городских организаций».

В то же время она заявила, что исключенные из Компартии активисты не намерены писать апелляции в центральную контрольную комиссию. «Мы считаем коммунистами тех, кто исключен из партии», - сказала Н.ШТЕПА.

Она также заявила, что сегодня прошло заседание бюро Рескома КПУ, избранного 15 января, участники которого осудили «вчерашнее позорное решение для партии». «Оно еще раз подтверждает вывод: СИМОНЕНКО Петр Николаевич, уничтожая Крымскую партийную организацию, вырывая ее сердце, действует не в интересах коммунистического движения, а вопреки, пытается сделать партию такой, которая повиновалась бы ему как авторитарному руководителю», - сказала Н.ШТЕПА.

Напомним, президиум Центрального комитета Компартии Украины 16 декабря 2010 года постановил исключить народного депутата Украины Леонида ГРАЧА из партии и фракции КПУ в парламенте, а также принял решение о роспуске Крымского рескома. До избрания нового состава Рескома руководство крымской парторганизацией поручено секретариату ЦК Компартии. Эти решения стали реакцией на внеочередной пленум Рескома, избравшего 14 декабря главой Крымского республиканского комитета КПУ Л.ГРАЧА, которого объединенный пленум ЦК и ЦКК КПУ 11 декабря освободил от этой должности с формулировкой «за серьезные нарушения партийной дисциплины и действия, ведущие к дискредитации партии».

Л.ГРАЧ руководил Рескомом с сентября 1993 года.

Пленум Крымского республиканского комитета Компартии 15 января 2011 года избрал первым секретарем Рескома Н.ШТЕПУ, члена Центрального комитета КПУ. П.СИМОНЕНКО назвал конференцию «внеуставной» и пообещал исключить из партии ее организаторов.

Президиум Центрального комитета Компартии 24 января исключил из рядов КПУ более 80 крымских коммунистов «за антипартийную деятельность, выразившуюся в грубом нарушении устава Компартии Украины»: невыполнение ряда декабрьских постановлений руководства политсилы, создание условий для раскола крымской парторганизации и партии в целом, а также участие «в антипартийном мероприятии» 15 января. Президиум решил созвать внеочередной пленум Центрального комитета Компартии на 29 января в Киеве и вынес на его рассмотрение, в частности, вопрос о ситуации в Крымской организации КПУ.