Наша Украина поймала Табачника на шулерстве

В политической партии «Наша Украина» заявляют, что Министерство образования, науки, молодежи и спорта обманным путем пытается внедрить новую Концепцию языкового образования в Украине, которая содержит ряд антиконституционных положений.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы партии.

«В очередной раз представители власти были пойманы общественностью за руку при попытке шулерскими методами "провести" обсуждение инициированного министром образования Дмитрием ТАБАЧНИКОМ Концепции языкового образования в Украине», - говорится в сообщении.

В частности, в партии утверждают, что Минобразования 27 декабря 2010 г. объявило о начале обсуждения этой концепции, а уже 20 января 2011 года заявило, что обсуждение “шло с августа 2010 г. и "успешно завершилось".

В «Нашей Украине» считают, что авторы Концепции сами понимают противоправный и антиконституционный характер ряда предложенных этим документом положений. “Поэтому, побаиваясь возмущения общественности, министерство и "провело" это мнимое "обсуждение", - отмечается в сообщении.

По мнению партийцев, в целом проект «Концепции языкового образования в Украине» не предусматривает урегулирования языкового вопроса, а углубляет деление в обществе. «Более того, он концептуально противоречит идее соборности украинской нации», - отмечают в «Нашей Украине».

«Обнародование данной «концепции» смахивает на определенное ритуальное действо, которое должно засвидетельствовать готовность местных украинофобов реализовывать в Украине российские геополитические сценарии. По сути, этот документ является не столько концепцией, сколько декларацией намерений русификаторов образования», - убеждены “нашеукраинцы”.

В партии отмечают, что в «концепции» отсутствует определение государственного языка как базового в системе образования, не нашла в концепции отображения и роль украинского языка как главного фактора консолидации граждан в пределах своего государства.

«Реанимируется такое понятие времен СССР, как «язык межнационального общения», не тождественный украинскому языку», - говорится в сообщении.

По мнению «Нашей Украины», такой подход нельзя назвать европейским, это "совковая" практика, которая в Украине использовалась с целью денационализации украинцев и навязывания им российских языковых стандартов.

«Концепция» ТАБАЧНИКА сознательно и цинично игнорирует и Конституцию Украины, которая обязывает государство обеспечивать всестороннее развитие и функционирование украинского языка на всей территории Украины во всех сферах общественной жизни, и Европейскую Хартию региональных и миноритарных языков, которая предусматривает, что эти языки должны развиваться без вреда для преподавания официального языка государства», - отмечают в партии.

«Наша Украина» выступает категорически против таких «попыток реанимировать имперскую языковую политику, ограничение сферы употребления украинского языка как государственного и навязывание нашим детям идеологии «Русского мира», враждебно настроенного к самому существованию Украины».

«Наша Украина» убеждена, что «обнародование данных антиукраинских деклараций не будет иметь дальнейшего развития, поскольку в Украине есть украинская нация, которая «сцементирует» наше государство, есть государственный украинский язык, и с этим фактом никто ничего не сделает, как бы ему этого не хотелось».

Как сообщал УНИАН, проект Концепции языкового образования в Украине также раскритиковал ряд украинских писателей.