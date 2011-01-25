Колесников говорит, что ему поставили пружинку

«Как говорил Марк Твен, слухи о сделанном мне шунтировании слишком преувеличены», — заявил вице-премьер — министр инфраструктуры Борис Колесников в телефонном разговоре с корреспондентом ZN.UA.

«Шунтирование предполагает операцию со вскрытием грудной клетки. Моя же проблема была решена иначе — путем стентирования. Через артерию зондом из сердца был извлечен тромб, а в сам коронарный сосуд помещена пружинка, которая восстановила снабжение сердца кровью», — пояснил вице-премьер.

Б.Колесников подтвердил, что находится в реанимации: „И, похоже, раньше чем через неделю меня отсюда не выпустят. Врачи говорят, что при благоприятном стечении обстоятельств на восстановление уйдет три недели. Так что, к сожалению, у меня не было шансов попасть сегодня на открытие выставки, представляющей нашу подготовку к Евро-2012 европарламентариям в Брюсселе. И давосский ланч с участием президентов Украины и Польши я, к сожалению, тоже пропущу“.

„Врачи все еще считают ситуацию не пройденной, но я стараюсь быть в курсе событий. Иногда отвечаю на звонки мобильного, а, главное, теперь я окончательно продвинутый человек: слежу не только за электронными медиа, но и курю электронную сигарету“, — смеется Колесников.

Напомним, в понедельник, 24 января, пресс-секретарь вице-премьера Юрий Громницкий сообщил о том, что Борис Колесников утром был доставлен в клинику „Феофания“, где ему был поставлен диагноз «инфаркт».

Позже в СМИ сообщалось, что вице-премьеру было сделано шунтирование.