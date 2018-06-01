“Подрыв” Сталина и сталинские чистки

С началом этого года развернулись события вокруг повреждения памятника Сталину в Запорожье. Сначала Сталину отрезали голову, потом осуществили “теракт” в виде подрыва бюста. Покушение на «малую архитектурную форму” (именно так в документах официально зовется это невразумительное изделие запорожских коммунистов) стало своеобразным сигналом для массовых арестов и обысков, которые очень напоминают «сталинские чистки». Первые задержания членов Всеукраинской организации «Трезуб» имени Степана Бандеры, на которых легло основное обвинение, начались 8 января и продолжаются до сих пор. Наиболее масштабные задержания прошли 8 – 10 января, когда в местах лишения свободы очутилось 15 человек. Задерживали целые семьи – как отца и синовей Стемпицких на Ивано-Франковщине. Впоследствии кое-кого отпустили под подписку о невыезде, а кое-кого задержали повторно. Большинство узников отправляют в Запорожье, причем власть, стремясь как можно быстрее разобраться с обидчиками Сталина, не останавливается ни перед какими расходами. Так, некоторых из задержанных везут машиной во Львов, а уже оттуда самолетом (!) доставляют в Запорожье. Параллельно задержанным выдвигаются новые обвинения, например: незаконное хранение оружия, поджог общественной приемной Партии регионов, убийство известного запорожского бизнесмена. Количество обвинений продолжает расти, они становятся все более абсурдными. По-видимому, их апогеем стало заявление губернатора Франковщины господина Михаила Вышиванюка об изменении Януковичем своего маршрута на Прикарпатье из-за возможного покушения «тризубовцев».

Однако главным поводом для задержаний остается именно повреждение бюста Сталину.

На сегодня в местах лишения свободы по делу покушения на “вождя народов” или делах, толчком к открытию которых послужило именно это событие, находится приблизительно 11 человек. Говорим «приблизительно», потому что, во-первых, стражи порядка не считают нужным обстоятельно информировать родственников задержанных о том, что произошло с их близкими и где они находятся. К тому же, задержания продолжаются, потому количество узников постоянно изменяется.

Что поражает во всей этой истории – это копирование органами методов работы сталинских времен. Ведь действительно, некоторые из задержанных буквально «пропали» для своих близких и друзей. Забрал “воронок” – и с концами... Родственникам отказывают во встрече с близкими. Нехватка информации порождает всевозможные слухи, которые могут оказаться правдой.

Так, рассказывают, что задержанных почти не кормят, или дают какую-то баланду раз в несколько дней, у них конфискована одежда, вместо этого выданы тюремные лохмотья. К задержанным долгое время не допускали, а к кое-кому не допускают и до сих пор их адвокатов. Это потому, что немало «самых справедливых» судов уже приняли решения о содержании людей под стражей два месяца.

Вот, скажем, жил себе в Запорожье парень по имени Эдуард Андрющенко. Учился в Запорожском университете на историческом факультете. Очевидно знал и любил украинскую историю, поэтому и симпатизировал «Тризубу», хотя и не был членом организации. В начале января он бесследно исчез. Лишь через несколько дней друзьям удалось узнать, что он задержан. И больше ничего. До сих пор к нему так и не допустили адвоката, даже неизвестно точное его местопребывание. Однако на прошлой неделе над ним уже состоялся суд, и парню дали два месяца.

И за что? Запорожский суд решил оберегать Сталина еще до окончательного приговора?

В связи с этим у автора возникает несколько вопросов.

Во-первых, насколько правовыми были действия тех, кто устанавливал памятник кровавому диктатору? При том, что в соответствии с решением Апелляционного суда Киева от 13 января 2009 года Сталин и другие руководители тоталитарного большевистского режима признаны виновными в геноциде в Украине 1932-1933 годов. На это решение никто, в том числе и украинские неокоммунисты, не подавал кассационную жалобу, следовательно, оно вступило в законную силу. Кроме того, был известный указ президента Ющенко о ликвидации памятников эпохи тоталитаризма, который тоже никто не отменял, даже Донецкий суд, который “разобрался” со званием Героя, присвоенного Бандере. В соответствии с обнародованной в прессе информацией, коммунисты не получили надлежащего разрешения на установление этой “малой архитектурной формы”.

Во-вторых, насколько адекватными являются действия правоохранительных органов относительно установления лиц, которые повредили Сталина в преддверие новогодних праздников? Кто ответит за нарушение прав задержанных по этому делу? И чем вызвано такое внимание к этому случаю?

Следствие по делу о повреждении бюста Сталину стало одной из наиболее масштабных розыскных кампаний последнего времени. Это в то же время, когда в соответствии с милицейской статистикой растет общее количество реальных преступлений в Украине.

И в конечном итоге, почему мы, налогоплательщики, чьи предки пострадали от сталинских репрессий, должны оплачивать всю эту грязную игру стражей порядка, в частности оперативно-розыскную работу, этапирование самолетами и тому подобное?

И последнее – дело об отрезании головы “малой архитектурной форме”, возведенной в виде “отца всех народов”, раздули до всеукраинского масштаба.

Но, кроме отрезанной головы, был еще и подрыв бюста. Почему-то об этом, “взрывном”, деле стражи порядка предпочитают не рассказывать. Может, потому, что взрывали совсем не те, кто отрезал болгаркой голову? Может, “подрыв” стал специальной технологией, чтобы запугать общество, посеять страх и неуверенность?

Дело о “подрыве”, так же, как и о макеевском “теракте” вдруг замяли. Сорвалась технология?

Андрей Гарасим