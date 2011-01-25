Тимошенко говорит, что не поняла, она - обвиняемый, или свидетель

Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО считает, что у следствия нет достаточных доказательств для передачи в суд материалов дела, возбужденного против нее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня журналистам перед очередным посещением Главного управления Генеральной прокуратуры по расследованию особо важных дел.

"Никакого ознакомления с материалами дела сейчас не происходит, потому что прокуратура поняла, что она попала в полную ловушку с пустыми обвинениями по киотским деньгам, и они прекратили мое ознакомление с материалами дела и возобновили досудебное следствие, потому что никаких доказательств для того, чтобы передавать даже в эти продажные суды, просто нет", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На уточняющий вопрос, в каком качестве ее сегодня вызвали в ГПУ – обвиняемой или свидетеля, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Вот иду сейчас выяснить это как раз. До конца не понимаю».