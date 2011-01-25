Наша Украина призывает почтить память героев Крут
13:17, 25 января 2011Политика
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Мероприятия - 29 января
В субботу, 29 января, политическая партия «Наша Украина» проводит торжественные мероприятия почтения памяти украинской молодежи, погибшей в неравном бою возле станции Круты 29 января 1918 г., отстаивая с оружием в руках независимость Украинского государства.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», мероприятие начнется в 12.00 возле Мемориала памяти героев Крут, железнодорожная станция Круты, Нежинский район, Черниговская область.
"Наша Украина" проводит аккредитацию для СМИ на мероприятие по тел.: 590-57-05.
В партии призывают все патриотические политические силы и общественные организации присоединиться к мероприятию почтения памяти героев Крут.
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