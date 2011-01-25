Наша Украина призывает почтить память героев Крут

В субботу, 29 января, политическая партия «Наша Украина» проводит торжественные мероприятия почтения памяти украинской молодежи, погибшей в неравном бою возле станции Круты 29 января 1918 г., отстаивая с оружием в руках независимость Украинского государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», мероприятие начнется в 12.00 возле Мемориала памяти героев Крут, железнодорожная станция Круты, Нежинский район, Черниговская область.

"Наша Украина" проводит аккредитацию для СМИ на мероприятие по тел.: 590-57-05.

В партии призывают все патриотические политические силы и общественные организации присоединиться к мероприятию почтения памяти героев Крут.