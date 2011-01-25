Тимошенко говорит, что учит власть любить Украину

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО считает, что оппозиция заставила власть праздновать День Соборности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО выразила сегодня журналистам перед очередным посещением Генеральной прокуратуры.

«Первый раз День Соборности оппозиция и народ заставили праздновать власть. Они никогда День Соборности не праздновали, но 22 января этого года они в альтернативу оппозиции, в противовес оппозиции все же отпраздновали этот великий для Украины день. Это очень важно: мы их учим любить Украину», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, лидер партии «Батькивщина» обратила внимание на тот факт, что центральные каналы телевидения необъективно оценили количество участников оппозиционных акций. «Много людей пришло, и, несмотря на то, что была неверно подана информация в центральных средствах массовой информации, могу твердо сказать, что людей собралось очень большое количество, и люди сегодня готовы быть едиными в этой борьбе», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, празднование Дня Соборности также в который раз продемонстрировало, что в Украине существует настоящая сильная оппозиция, с одной стороны, а с другой стороны - «фальшивая» оппозиция, которая финансируется властью. «То, что касается искусственной оппозиции, - она также в день Соборности проявилась в полной своей мере. На Площадь возле Софийского собора призывали не политики, а выдающиеся деятели Украины – люди, которые имеют огромный авторитет в обществе, обратились ко всем политикам отпраздновать День Соборности вместе. И именно те политические лидеры, которые являются политическими технологиями власти Партии регионов, не отозвались на приглашение творческой и научной интеллигенции, религиозных общин, а пошли раскалывать оппозицию за деньги Партии регионов», - отметила лидер “Батькивщины”.

«Я думаю, что в такие дни как раз и наступает момент истины, и Господь проявляет всех: кто действительно стоит на позициях и борется, а кто за деньги симулирует деятельность только ради того, чтобы не дать возможности Украине получить объединение и надежду на победу», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.