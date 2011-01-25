У Яценюка есть совет для юристов Тимошенко

Народный депутат Украины, лидер партии “Фронт Змін” Арсений ЯЦЕНЮК советует юристам Юлии ТИМОШЕНКО обратиться в суд об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении нее и готов оказать юридическую помощь.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта Змін”, первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН в ответе на депутатский запрос А.ЯЦЕНЮКА объяснил, что Генеральная прокуратура Украины считает законным возбужденное уголовное дело в отношении Ю.ТИМОШЕНКО. «Оснований для принятия мер прокурорского реагирования и закрытия уголовного дела в отношении Ю.ТИМОШЕНКО в настоящее время нет», - ответил А.ЯЦЕНЮКУ Р.КУЗЬМИН.

А.ЯЦЕНЮК считает, что «при такой реакции Генпрокуратуры, у БЮТ остается единственный путь – суд”. При этом отметил: “Я бы предложил юристам Ю.ТИМОШЕНКО обратиться в суд общей юрисдикции с иском об отмене постановления о возбуждении уголовного дела. Если будет необходимость, юристы «Фронта Змін» готовы оказать свою помощь».