Десять лет Любомир Гузар крепил украинскую Украину

На днях исполнилось десять лет патриаршества Любомира Гузара.

Вот уже на протяжении нескольких лет глава Украинской греко-католической церкви приглашает верных и друзей УГКЦ: политиков, культурных деятелей, просто интеллигенцию на так называемую Просфору – рождественский вечер с колядками, чтобы всем напомнить о главном в нашей жизни – о присутствии в ней Господа.

Нынешняя Просфора была посвящена десятилетию Блаженнейшего Любомира в должности главы УГКЦ. В этот же вечер он презентовал свою третью аудиокнигу «Дорога к Богу». Это последняя из трилогии под названием «Три дороги» (первая– «Дорога к себе», вторая, – «Дорога к ближнему») Это три основных дороги человека.

Публицист Евгений Сверстюк, который редактировал аудиокнигу и написал вступительное слово к ней, сознается, что от кого-то другого такого бы предложения не принял:

– У Блаженнейшего нет привычного мудрствования, которое мы часто слышим, нет никакой схоластики, а есть углубление в сущность, объяснил он. – И это углубление в сущность дает возможность задуматься над вещами, которые мы вроде бы знаем, к которым привыкли, но они возвращаются к нам с какой-то более спокойной и более глубокой стороны. Вокруг нас много попыток играть на острых моментах: культ чудес, мощей и много других вещей полубизнесового характера съедают наше общество и очень притупляют его духовный тонус. А Блаженнейший говорит о сущном и настоящем.

Основные месиджи книги, которые выделяет господин Сверстюк, – о христианине, о церкви, об аде, о фатализме, о молитве, о посте, о цензуре.

– Это емкие названия, над которыми мы должны думать. Нам всем кажется, что это очень простые понятия, но думали ли мы так много о призвании или о христианине? Для нас христианин – человек, который ходит в церковь, придерживается обряда, а тут же не о том. Тут о том, что стоит за внешним, поверхностным, ставшим банальным в нашей жизни. Для нас, например, чудо – это гром, который ударит и пробудит, а в толковании Блаженнейшего такое чудо не обращает к вере. Настоящего чуда мы не замечаем в простых вещах.

Блаженнейший откровенно говорит, что далеко не все ему удалось сделать за десять лет патриаршества, потому что этого времени мало.

Правозащитник, общественный деятель Мирослав Маринович перечисляет, что все-таки удалось сделать главе УГКЦ:

– На патриаршем Киево-Галицком престоле нашей церкви с Божьей помощью правил Любомир Гузар. Во время, когда Украина окуналась в карнавал власти и любви к деньгам, когда на арену вышел человек пользы, Господь послал нам проводником человека молитвы, чтобы грех не стал неопровержимым законом нашей жизни, чтобы множилось число тех, кто будет молиться за этот добрый, но обездоленный народ. И чтобы смилостивился народ над целым краем. И в самом деле патриарх молится за эту землю и за всех, кто живет на ней. Когда в зал заходит этот скромный монах, уважительно встают со своих мест облеченные властью и сановные. Когда слово берет этот человек молитвы, замолкают именитые интеллектуалы. От фигуры нашего патриарха несется покой мудрости, и ничего так не подчеркивает мелочность современных магнатских прихотей, как этот высокий маестат духа. На протяжении десятилетия патриаршества Любомира церковь и дальше возобновляла свои традиционные структуры и развивала новые структурные звенья: консолидировал свою работу Синод епископов, заработали тематические сессии патриаршего собора УГКЦ. Активизировалось греко-католическое мирянство. Важным дополнением к этому Патриаршему десятилетию был приезд блаженной памяти папы Иоанна Павла ІІ в 2001 году... Божественная литургия Любомира во Львове в присутствии Понтифика оказалась едва ли не крупнейщим мирным собранием за всю историю Украины. Она же была и кульминацией, подъемом нашего духа, который поистине наполнился Верой, Надеждой и Любовью. Именно в то время была сформулирована главная миссия Греко-католической церкви в нынешнее время – «святость объединенных людей в паломничестве на пути к церковному сопричастию, чтобы осуществить волю Христа Спасителя».

Для политика Арсения Яценюка патриарх – просто великий человек:

– Другой дефиниции, чем то, что он великий человек, к нему нет. Это просто великий человек. Я всегда, затаив дыхание, слушаю, как и что он говорит. У него каждое слово идет изнутри. Не каждый человек в церкви, далеко не каждый может быть духовным наставником, лидером. У Блаженнейшего это от Бога.

Прежнего вице-премьера Ивана Васюника с семьей можно часто встретить в греко-католическом храме в Киеве, пришел он и на Просфору:

– Думаю, лучшим определением для патриарха является «мудрый пастырь церкви», сказал он. – Независимо от вероисповедания, конфессий, все, кто слушают патриарха, принимают глубинное содержание его слов. Этот человек действительно от Бога послан нам. До недавнего времени Блаженнейший воздерживался от откровенных высказываний относительно сегодняшней власти. И только недавно написал несколько откровенных писем, потому что он как никто другой понимает угрозу системным вещам, которые происходят в обществе и Украинском государстве. Думаю, власть рано или поздно прислушается к позиции патриарха. Я многократно встречался с ним, я становлюсь богаче от общения с ним.

Екатерина Ющенко пришла на Просфору с детьми, без мужа. По ее словам, он не смог прийти, потому что занят:

– Блаженнейший для меня является великим человеком. Он человек мудрый, простыми словами может сказать чрезвычайно философичные и мудрые вещи. Все эти годы он пытался находить те точки, которые бы могли примирить украинцев между собой. И не только относительно вопросов религии, а и относительно политических вопросов, духовных, вопросов единства. Как по мне, ему многое удалось. Для меня этот человек войдет в историю, как великий творец Украины. Наша семья его очень уважает и любит. Хорошо помню, когда мы первый раз познакомились. Мой муж тогда был премьер-министром. Блаженнейший пришел к нам в гости, я чрезвычайно волновалась, потому что еще никогда не принимала таких высоких гостей у себя дома. Он пришел, и в первую минуту меня так успокоил, мне было так приятно. Я сразу почувствовала, что это человек как будто из нашей семьи.

Юлия Тимошенко пришла к Блаженнейшему с огромным букетом белых роз, получила благословение у него и сразу повеселела:

– Все будет хорошо! Украину всегда Господь берег.

Обнимаясь с многочисленными отцами и просто греко-католиками, Юлия Владимировна пыталась вселить в них оптимизм.

– Все годы патриарх делал Украину, – сказала госпожа Тимошенко. – Он всей своей жизнью, своей верой, своими молитвами, крепил украинскую Украину, а это значит крепил и преумножал наше счастье. Такие фигуры и есть счастье и благословение для Украины. Я хочу пожелать патриарху здоровья, сил, чтобы он и дальше нес слово людям и крепил нашу веру и нашу надежду.