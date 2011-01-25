Королевская: готовы до конца бороться за упрощенное налогообложение

В Комитете Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства состоялось заседание рабочей группы по выработке критериев разрабатываемого закона об упрощенной системе налогообложения. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе парламентского комитета.

Открывая заседание, глава комитета Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила: «К нам обратились предприниматели, представители профсоюзов и общественности с просьбой подготовить закон, который позволил бы сохранить в Украине упрощенную систему налогообложения. Для того, чтобы создать закон, который сможет максимально учесть желания малого бизнеса с одной стороны и потребности государства с другой, мы должны выработать критерии этого документа, на основе которых можно будет вести диалог с правительством».

По мнению народного депутата, подготовка данного законопроекта должна проходить максимально открыто, а его основные положения согласовываться с общественностью. «Судя по тенденциям, власть настроена если не полностью ликвидировать упрощенную систему, то максимально сузить сферу ее применения. Это происходит из-за недооценки чиновниками роли и места малого бизнеса в развитии экономики страны и создании новых рабочих мест. Нам необходимо создать документ, который сохранит возможность для работы самозанятого населения, обеспечит дальнейшее развитие малого бизнеса в Украине, позволит создать сотни тысяч рабочих мест», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она отметила, что созданный при Верховной Раде Совет предпринимателей работает как мозговой центр, вокруг которого объединяются специалисты по налогообложению, представители предпринимателей, государственных органов, юристы и экономисты, выражающие как экспертное, так и общественное мнение. «Сконцентрировав усилия специалистов, нам необходимо подготовить адекватный сегодняшним реалиям документ. Мы готовы до конца бороться за сохранение системы упрощенного налогообложения для малого бизнеса в нашей стране», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

В заседании рабочей группы приняли участие представители Союза предпринимателей малых, средних и приватизированных предприятий Украины, ассоциации «Евроюрис», Федерации оценщиков бизнеса и интеллектуальной собственности, Союза арендаторов и предпринимателей Украины, Союза аудиторов Украины, Аналитического центра «Академия», Ассоциации плательщиков налогов Украины, общественной организации «Достоинство».

Напомним, осенью 2010 года по всей Украине проходили массовые акции протеста предпринимателей, выступавших против принятия нового Налогового кодекса, который отменял упрощенную систему налогообложения. Власть пошла на уступки и пока сохранила действие «упрощенки». Но в начале декабря 2010 года по поручению Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА была создана комиссия, которая займется разработкой новой системы налогообложения для малого бизнеса.