Балога изменил планы из-за погоды

Министр чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА перенес запланированную на сегодня рабочую поездку в Кировоградскую область в связи со сложными погодными условиями.

Об этом корреспондента УНИАН сообщил руководитель пресс-службы Главного управления МЧС в Кировоградской области Николай ЛЕСЬКИВ.

По его словам, из-за густого тумана аэропорт «Кировоград» не принимает самолеты.

Анонсированный приезд министра ориентировочно перенесен на 1 февраля 2011 года.

Также переносятся все запланированные мероприятия при участии министра: совещание по подведению итогов функционирования территориальной подсистемы единой государственной системы гражданской защиты в Кировоградской области за 2010 год и тактические учения.