Балога изменил планы из-за погоды
11:58, 25 января 2011Политика
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В Кировограде - туман
Министр чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА перенес запланированную на сегодня рабочую поездку в Кировоградскую область в связи со сложными погодными условиями.
Об этом корреспондента УНИАН сообщил руководитель пресс-службы Главного управления МЧС в Кировоградской области Николай ЛЕСЬКИВ.
По его словам, из-за густого тумана аэропорт «Кировоград» не принимает самолеты.
Анонсированный приезд министра ориентировочно перенесен на 1 февраля 2011 года.
Также переносятся все запланированные мероприятия при участии министра: совещание по подведению итогов функционирования территориальной подсистемы единой государственной системы гражданской защиты в Кировоградской области за 2010 год и тактические учения.
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