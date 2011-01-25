Главы трех облсоветов: В Украине возобновляется практика сталинских троек

Председатели Тернопольского областного совета Алексей КАЙДА, Львовского облсовета Олег ПАНЬКЕВИЧ и Ивано-Франковского облсовета Александр СЫЧ требуют от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА прекратить репрессии против украинских патриотов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Тернопольской областной организации ВО «Свобода», об этом говорится в обращении, которое А.КАЙДА, О.ПАНЬКЕВИЧ и А.СЫЧ вчера передали В.ЯНУКОВИЧУ по окончании заседания Совета регионов. Аналогичные письма председатели облсоветов направили премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ, председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ, генеральному прокурору Виктору ПШОНКЕ, Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Нине КАРПАЧЕВОЙ.

В своих обращениях председатели облсоветов, которые являются представителями ВО «Свобода», указывают, что на протяжении двух последних недель «по подозрению в совершении несуществующих преступлений» правоохранительные органы задержали несколько десятков молодых украинцев и представителей интеллигенции.

«Милиция проводит задержания с грубым нарушением Конституции и законов Украины, пренебрегая процессуальными нормами, правоохранители не сообщают родным о задержании, держат в секрете место содержания арестованных, к задержанным не допускают адвокатов и применяют методы физического и морального давления», – говорится в обращении.

Председатели трех облсоветов также указывают, что в Запорожье до сих пор остаются заключенными более десяти человек, в частности Юрий ГУДИМЕНКО, Эдуард АНДРЮЩЕНКО, Филипп ТАРАН, Василий ЛАБАЙЧУК, Роман ХМАРА, Сергей БОРИСЕНКО, Алексей ЗАНУДА, Виталий ВЫШНЮК, Василий АБРАМИВ, Юрий ПОНОМАРЕНКО, Анатолий ОНУФРИЙЧУК.

«Это молодые люди, большинство - в возрасте от 17 до 22 лет, официальным обвинением в отношении которых является якобы соучастие в первой попытке разрушения "малого архитектурного сооружения, бюста Сталина" (именно так указано в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого) в Запорожье 28 декабря 2010 года. Однако выглядит так, что настоящей причиной задержания стала принадлежность к украинским патриотическим организациям, или и вообще сознательная гражданская позиция», – убеждены подписанты обращения.

Они добавили, что наиболее вопиющими являются нарушения Конституции и законов в отношении председателя Запорожской областной организации ВО "Свобода" по молодежным вопросам Ю.ГУДИМЕНКО, которого арестовали 1 января 2011 года около часу ночи, инкриминируя уничтожение памятника И.Сталину в Запорожье путем взрыва (ч.2 ст.192 Уголовного кодекса Украины).

«Когда же милиции не удалось "повесить" на Юрия ГУДИМЕНКО это дело, она реанимировала закрытое год назад дело об обливании краской памятника Ф.Дзержинскому, которое Юрий ГУДИМЕНКО якобы совершил еще в мае прошлого года. Во второй раз Юрия ГУДИМЕНКО задержали 10 января и, несмотря на то, что такой проступок квалифицируется как мелкое административное правонарушение, против него по указанию прокурора Запорожской области В.ПАВЛОВА возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде взятия под стражу! 20 января 2011 года судья Октябрьского районного суда Запорожья СВИТЛИЦКАЯ В.М. удовлетворила поддержанное прокурором представление следователя Октябрьского райотдела милиции БИБИКА Е.В. об аресте Юрия ГУДИМЕНКО, постановив содержать Юрия ГУДИМЕНКО под стражей (в СИЗО) на период следствия (по закону до двух месяцев)», – говорится в обращении.

Эти факты, убеждены председатели трех облсоветов, ярко свидетельствуют о заказном характере дел, «единственной целью которых является организация политического давления и проведения репрессий против украинских патриотов».

«В Украине быстрыми темпами возобновляется практика сталинских троек, когда следователь МВД, грубо нарушая все конституционные и процессуальные нормы, применяя пытки и давление, "шьет" дело, прокуратура покрывает и никоим образом не реагирует на вопиющие нарушения закона, а подконтрольный суд освящает этот произвол, штампуя нужные, абсолютно противозаконные решения», – считают председатели облсоветов.

В их обращении также сказано, что в кабинетах следователей побывали уже тысячи украинцев: патриотическая молодежь, интеллигенция, писатели, журналисты, историки и преподаватели, которые не скрывают своих патриотических убеждений и откровенно выражают свое несогласие с действиями власти.

Поэтому председатели облсоветов требуют прекратить возобновление политики сталинизма в Украине, публично осудить сталинизм и принять меры по привлечению к уголовной ответственности его адептов, прекратить преследование в Украине по политическим мотивам и принять меры для немедленного освобождения политических узников Ю.ГУДИМЕНКО, Э.АНДРЮЩЕНКО, Ф.ТАРАНА, В.ЛАБАЙЧУКА, Р.ХМАРУ, С.БОРИСЕНКО, А.ЗАНУДУ, В.ВЫШНЮКА, В.АБРАМИВА, Ю.ПОНОМАРЕНКО, А.ОНУФРИЙЧУКА и других.

Также подписанты обращения требуют от Президента освободить от должности министра внутренних дел Анатолия МОГИЛЬОВА за осуществляемые его ведомством “политические репрессии и обязать привлечь к ответственности правоохранителей, прибегающих к политическим преследованиям”.