В Киеве с 27 по 30 января пройдет выставка-ярмарка «Мир меха».

Место проведения - Киевский Дворец спорта (пл.Спортивная, 1, м. «Дворец спорта»). Посетителям выставки представится возможность увидеть в одном месте и сравнить продукцию более 100 лучших украинских производителей и представителей ведущих компаний Греции, России, Турции, Китая, Польши, Словакии.

На выставке-ярмарке "Мир меха" представлены шубы современного и классического стиля из разнообразного меха: норки, соболя, рыси, шиншиллы, лисы, каракуля, енота, мутона, кролика; а также - дубленки, головные уборы, аксессуары из меха и кожи и др. Разнообразные расцветки, любые размеры, самые свежие тенденции меховой моды для женщин и мужчин, цены от производителя.

На выставке - изобилие изделий из меха и кожи, изобилие скидок!

Выставка работает в Киевском Дворце спорта с 27 по 30 января с 11.00 до 19.00, вход свободный.

www.vybir.kiev.ua

