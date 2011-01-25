Тимошенко сегодня опять идет в Генпрокуратуру

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО сегодня опять идет в Главное управление Генеральной прокуратуры по расследованию особо важных дел.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, лидер партии "Батькивщина" получила повестку на 12.00.

Как сообщал УНИАН, 13 января Ю.ТИМОШЕНКО заявила журналистам, что Генеральная прокуратура Украины обязала ее ежедневно с 10.00 до 17.00 часа приезжать в Главное управление по расследованию особо важных дел для ознакомления с материалами возбужденного против нее уголовного дела.