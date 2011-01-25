Тимошенко считает все, что покупает Янукович

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО считает, что власть еще не определилась с механизмом исключения ее из политической борьбы.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, такое убеждение она высказала в интервью сайту Главное.ua.

"Они хотят каким-либо способом не допустить меня к парламентским выборам и к выборам президентским. И они сейчас колеблются - или через полностью контролируемые ими суды вынести условный приговор, который, по сути, может сделать меня судимым человеком, и тогда у меня не будет возможности принимать участие в выборах, или пойти на самый радикальный вариант - посадить в тюрьму", - сказала лидер “Батькивщины”

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, власть боится ее конкуренции, поскольку является слабой для того, чтобы честно бороться. "Они сейчас колеблются. И рассматривают два варианта, но цель одна: при любых обстоятельствах убрать настоящего оппонента из конкурентного поля. Потому что они слабы, чтобы честно бороться, и они слишком жадны, чтобы в этой конкуренции получить поддержку людей. Потому что они с народом не делятся", - считает она.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что в результате многочисленных внешних и внутренних проверок деятельности ее правительства власть сформулировала лишь две претензии. "Первая - это то, что в кризис за счет якобы экологических денег я выплатила людям пенсию. И вторая претензия власти - что я 12 млн. евро потратила на то, чтобы почти три тысячи сел обеспечить специальным медицинским транспортом (причем, по цене на 30% ниже оптовой). Сейчас они говорят, что единственная моя вина в том, что это машины, в которые нельзя поставить носилки", - добавила экс-премьеры.

"Для меня большой комплимент, что за год тщательной проверки каждого подписанного мной документа, каждого решения правительства они нашли эти две претензии, за которые, в принципе, мне нужно бы было выдать грамоту. У меня нет страха, потому что я знаю, что в должности премьер-министра я ничего не приватизировала нечестно, нигде не накопила, ни на каких счетах и не приняла никакого незаконного решения. Даже в кризис, когда все вокруг валилось. Я не брала себе землю, не покупала себе вертолеты", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом экс-премьер обратила внимание на тот факт, что на обеспечение автомобилями скорой помощи были выделены 12,5 млн. евро, в то время как на приобретение одного вертолета для нынешнего Президента Виктора ЯНУКОВИЧА были “выделены из государственного бюджета 17 млн. евро”.

"Все, что сегодня покупает ЯНУКОВИЧ, я считаю. Считаю, сколько бы еще сел можно было бы обеспечить ФАПами и санитарными машинами, если бы он не покупал эти вертолеты, самолеты, не строил себе взлетно-посадочные полосы, в том числе “Межигорье”. Потому-то страха у меня нет. Потому что у меня в сердце нет ощущения вины. Я не виновна, и поэтому мне не страшно ходить в суды, даже если они карманные. А второе - это то, что я верующий человек. И я точно знаю, что если перед Господом я могу стоять ровно и не сгибаться с точки зрения своей работы премьер-министра и знаю, что могу держать перед Ним отчет, то как-нибудь отчет перед мафией я выдержу", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.