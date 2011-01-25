Янукович проведет переговоры с премьером Турции

Сегодня в Киеве Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ проведет переговоры с премьер-министром Турции Реджепом Тайипом ЭРДОГАНОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, встреча В.ЯНУКОВИЧА и Р.ЭРДОГАНА начнется в 10.00 в рамках официального визита премьер-министра Турции в Украину.

В 11.00 запланировано проведение украинско-турецких переговоров под председательством Президента Украины и премьер-министра Турции. После их завершения состоится церемония подписания двусторонних документов.

В 12.15 запланирована встреча Президента Украины и премьер-министра Турецкой Республики с представителями средств массовой информации.

В 14.30 В.ЯНУКОВИЧ и Р.ЭРДОГАН примут участие в заседании украинско-турецкого делового совета и в бизнес-форуме, которые пройдут в “Украинском доме”.