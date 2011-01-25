Украинские писатели возмущены Концепцией языкового образования

Разработанный Министерством образования и науки, молодежи и спорта проект Концепции языкового образования в Украине является неприемлемым и не имеющим права на существование в украинском образовании. Об этом идет речь в обращении ряда украинских писателей к министру указанного учреждения Дмитрию Табачнику.

“Опубликованный документ фактически дает основания для того, чтобы в сфере образования русский язык пользовался неоправданными преимуществами, существенно сокращая стимулы к изучению государственного украинского языка не только представителями других национальностей, проживающими на территории Украины, но и украинцами”, - говорится в обращении.

В частности, как отмечают писатели, министерский текст содержит сомнительные утверждения, как-то: «русским языком свободно владеют большинство жителей нашей страны» и другие. “По своей сути такая постановка вопроса является продолжением антиукраинской языковой политики и стоит в одном ряду с законопроектом «О языках в Украине» авторства Ефремова – Гриневецкого - Симоненко, негативную оценку которому уже давно дала украинская общественность, ведущие научные работники и институты, международное содружество”, - говорится в обращении.

Обращение подписали: Наталия БИЛОЦЕРКИВЕЦ, Теодозия ЗАРИВНА, Микола РЯБЧУК, Людмила ТАРАН, Ирэн РОЗДОБУДЬКО, Олесь ИЛЬЧЕНКО, Анатолий ДНИСТРОВЫЙ, Ірэна КАРПА, Лариса ДЕНИСЕНКО и другие.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря в 2010 г. Минобразования выставило на своем сайте для обсуждения проект проект Концепции языкового образования в Украине. По заключению ряда экспертов, данный законопроект существенно сужает использование украинского языка в общеобразовательных заведениях.