Тимошенко: власть навязывает обществу идею объединения оппозиции

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко считает, что власть с помощью политических технологий пытается дискредитировать оппозиционные силы, навязывая избирателям идею о необходимости объединения оппозиции.

"Еще одна из манипулятивных технологий, которую в настоящий момент, навязывают обществу, это вопрос - а почему же оппозиция не объединяется? Отвечу. Во-первых, настоящая демократия - это настоящая конкуренция. Чем больше игроков, тем у людей больше выбор. Поэтому не нужно бояться многопартийной системы. Двухпартийная система значительно ограничивает людей в возможности выбора и значительно ограничивает рост молодых партий и молодых лидеров", - сказала Юлия Тимошенко в интервью сайту Главное.ua.

По ее словам, наглядными являются попытки олигархических кланов создать "карманную" оппозицию. "Фальшивую оппозицию финансируют, она существует в рамках специальных договоренностей, у нее есть право "ругать хозяина". Все это в комплексе создает иллюзию наличия нескольких оппозиционных партий. Требование объединиться, которое озвучивается публично, в сущности, ведет в тупик, из которого нет выхода", - приводит слова лидера партии ее персональный сайт.

Отвечая на вопрос, готова ли партия "Батьківщина" объединиться с другими оппозиционными партиями, Юлия Тимошенко сказала: "Я думаю, что сегодня все люди понимают, что политическая борьба, это не только ценности, не только светлые цели, но еще и применение достаточно жестких технологий. В том числе - и информационных. Для иллюстрации можно привести пример из живой природы - среди муравьев существуют муравьи-паразиты, которые пробираются в муравейник, выпрыскивают специальную жидкость и другие, "нормальные", насекомые сначала отдают им всю еду, потом они отдают им своих детей, а затем сами отдают свою жизнь и делают это с абсолютной преданностью и счастьем. В нашем обществе происходит то же самое. При помощи зависимых от власти средств массовой информации, нечто похожее сегодня происходит с каждым человеком и человек этого даже не чувствует".

По ее мнению, в настоящее время оппозиционные силы не должны ставить перед собой обманчивые цели. "Все, кто хотел объединиться, в действительности уже давно объединились. А все, кто хочет выполнять функцию раскола демократических, патриотических сил - ее выполняют. Причем не бесплатно. Поэтому задача номер один сегодня - это объединение общества. Нужно не политиков объединять, которые, простите, кушают из разных корыт, где каждое корыто, поставленное перед политиком, не бесплатное и существует в комплексе с рядом обязательств. Нужно объединять народ - вот, в чем суть", - заявила Юлия Тимошенко.