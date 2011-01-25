Кульчинский берет на поруки студента, обвиненного в поджоге райкома КПУ

Председатель Полтавской городской организации «Наша Украина», народный депутат Украины Николай КУЛЬЧИНСКИЙ готов взять на поруки задержанного по подозрению в поджоге помещения Коммунарского райкома КПУ г. Запорожья студента 5-го курса Полтавского государственного педагогического университета Игоря ЗАГРЕБЕЛЬНОГО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», депутат направил телеграмму в адрес Коммунарского районного суда г. Запорожья, в котором просит избрать И.ЗАГРЕБЕЛЬНОМУ меру пресечения в виде взятия на поруки.

По словам Н.КУЛЬЧИНСКОГО, студента, который является членом всеукраинской организации «Тризуб», забрали 21 января из общежития и сейчас обвиняют в поджоге Коммунарского райкома партии г. Запорожья. Кроме того, по информации, которой располагает депутат, парня в милиции избили. Адвокат, которого направил «Тризуб» из Киева, пока еще в Запорожье не доехал, а в незаангажированности государственного адвоката есть определенные сомнения.

«Завтра суд будет решать вопрос о мере пресечения, и я решил дать телеграмму, что готов поручиться за Игоря ЗАГРЕБЕЛЬНОГО и прошу суд избрать меру пресечения в виде взятия на поруки. Я беру его на поруки. Этот парень - победитель многих олимпиад, дисциплинированный, умный и думающий человек. Он учился на историческом факультете, знал всю эту правду о коммунистических преступлениях, и это ему доставляло жгучую боль. Не думаю, что таких детей нужно судить, потому что это – будущий цвет нашей Родины», - отметил народный депутат.

«Я звонил матери Игоря, она инвалид, живет в селе, и сейчас просто в отчаянии», - добавил он.

По словам Н.КУЛЬЧИНСКОГО, она ему рассказала, что когда зашла речь о смене адвоката, разгневанный следователь звонил женщине. «Что это за следователь, который позволяет себе давить на мать, чтобы не меняли адвокатов? Вот яркая иллюстрация «правового» государства Украина!», - возмущается депутат.

Н.КУЛЬЧИНСКИЙ также сообщил, что завтра в Полтаве патриотически настроенная молодежь будет пикетировать ОГА. «Я тоже там буду, надеюсь помочь, чтобы не случилась какая-то беда, чтобы и там детей не избили», - сказал он.