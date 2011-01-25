Тимошенко: они еще не решили - давать мне условный срок или сажать

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко считает, что власть еще не определилась с механизмом исключения ее из политической борьбы.

"Они хотят любым способом не допустить меня к парламентским выборам и к выборам президентским. И они в настоящий момент колеблются - или через полностью контролируемые ими суды вынести условный приговор, который, по сути, может сделать меня судимым человеком, и тогда у меня не будет возможности участвовать в выборах, или пойти по самому радикальному варианту – посадить в тюрьму", - сказала Юлия Тимошенко в интервью сайту Главное.ua.

По ее мнению, власть опасается ее конкуренции, поскольку слаба для того, чтобы честно соперничать. "Они сейчас колеблются. И рассматривают два варианта, но цель одна - при любых обстоятельствах убрать настоящего оппонента с конкурентного поля. Потому что они слишком слабы, чтобы честно соперничать и слишком жадны, чтобы в этой конкуренции получить поддержку людей. Потому что они с народом не делятся", - приводит цитату из интервью сайт Тимошенко.

Юлия Тимошенко напомнила, что в результате многочисленных внешних и внутренних проверок деятельности ее правительства власть сформулировала лишь две претензии. "Первая - это то, что в кризис за счет якобы экологических денег я выплатила людям пенсию. И вторая претензия власти - что я 12 млн. евро потратила на то, чтобы почти три тысячи сел обеспечить специальным медицинским транспортом (причем, по цене на 30% ниже оптовой). Сейчас они говорят, что единственная моя вина в том, что это машины в которых нельзя поставить носилки", - добавила экс-премьер.

"Для меня большой комплимент, что за год тщательной проверки каждого подписанного мной документа, каждого решения правительства они нашли эти две претензии, за которые, в принципе, мне нужно бы было выдать грамоту. У меня нет страха, потому что я знаю, что в должности премьер-министра я ничего не приватизировала нечестно, нигде не накопила ни на каких счетах и не приняла никакого незаконного решения. Даже в кризис, когда все вокруг валилось. Я не брала себе землю, не покупала себе вертолеты…", - подчеркнула Юлия Тимошенко.

При этом экс-премьер обратила внимание на тот факт, что на обеспечение автомобилями скорой помощи было выделено 12,5 миллионов евро в то время, как на приобретение одного вертолета для Виктора Януковича было выделено из государственного бюджета 17 миллионов евро.

"Все, что сегодня покупает Янукович, я считаю. Считаю, сколько бы еще сёл можно было бы обеспечить ФАПами и санитарными машинами, если бы он не покупал эти вертолеты, самолеты, не строил себе взлетно-посадочные полосы, в том числе Межигорье… Вот поэтому страха у меня нет. Потому что у меня в сердце нет ощущения вины. Я не виновна и поэтому мне не страшно ходить в суды, будь они даже карманные. А второе - это то, что я верующий человек. И я точно знаю, что если перед Господом я могу стоять ровно и не сгибаться с точки зрения своей работы премьер-министра, и знаю, что могу держать перед Ним отчет, то как-нибудь отчет перед мафией я выдержу", - заявила Юлия Тимошенко.