Участники “живой” цепи через Днепр: больше всего нас разъединяют политики

“Свое государство нужно отстаивать, не прятаться по домам, не бояться полуобразованных лидеров, которые захватили власть”... Люди могут объединяться, но на это не способны сегодняшние политики...

В то время, пока сторонники оппозиции праздновали День Соборности на Софийской и Контрактовой площадях столицы, а Майдан Независимости заполонил электорат власти, на мосту Патона без малейшего лоскутка партийной символики, без участия ни одного политика собрались граждане, чтобы в в который раз соединить берега Днепра и показать, что Украина едина.

Около одиннадцати утра с обеих сторон моста Патона стекаются люди. Здесь и родители с малышами на руках, и длинноусые дедушки, и молодежь, которая все-таки доминирует.

Единственная символика акции – желто-голубой цвет. Он присутствует везде: на раскрашенных лицах людей в виде сердечек, флажков или трезубов, в заплетенных косах девушек, на плечах, на сумках и рюкзаках.

Медленно обе группы начинают двигаться навстречу друг другу.

“У День Злуки - єднаймося за руки”, - скандируют небезразличные украинцы.

Студентка медицинского университета Оксана уже в третий раз принимает участие в символическом объединении двух берегов 22 января.

- Для меня этот праздник единения настоящих патриотов, людей, которые желают процветания своей стране и которые не делят ее на правую, левую, южную или северную, - рассказывает девушка. - Нужно показать остальной стране, что мы должны быть вместе.

- А вы считаете, сегодня Украина разъединена?

- Она не разъединена. Но из-за политиков люди думают, что берега разъединены. В реальной жизни этого нет. Но это постоянно раздается с экранов, об этом пишут в газетах. И это хуже всего, потому что на этом воспитываются наши дети, будущие поколения.

Семья Данильцовых присоединилась к “живой” цепи в полном составе: папа, мама и дочь-студентка.

- Украина должна быть единой, соборной, неделимой и просто лучшей, - восторженно выкрикивает самый молодой представитель семьи Юлия Данильцова. - Мы очень часто приходим на такие мероприятия, потому что мы настоящие патриоты Украины.

- Это родители привили такую любовь к стране?

- И родители, и гимназия, и Киево-Могилянская академия, - гордо говорит Юлия, и мама, гордясь дочкой, одобрительно улыбается.

Автомашины, двигаясь по мосту Патона, в том числе и несколько свадебных кортежей с лимузинами во главе автоколонн, дружественно сигналят, солидаризируясь с участниками акции. Пассажиры сквозь стекло радостно машут руками. Один грузовик останавливается, и девушки под одобрительный гул толпы цепляют к его кузову желто-голубой флажок.

В одной из частей “живой” цепи запевают “Красную руту”, из другой раздается повстанческая “Лента за лентою”.

- Сейчас будем объединяться. Нужно, чтобы цепь была длинной, а не широкой, - координирует действия собравшихся представитель Братства козацкого боевого обычая “Спас” – одного из организаторов акции.

Где-то в 12 посредине Днепра начинается торжественное объединение берегов. “Козак УНР” с Левого берега под барабанный бой братается с “воином Украинской галицкой армии” с Правого.

“Слава Украине!” – слышно отовсюду.

– Вот это радостное мгновение объединения. Мы воспроизвели его так, как это было в 1919 году, – раздается из громкоговорителя.

После братания “живую” цепь пытаются растянуть на весь мост Патона. Представители колонны из Левого берега с синим отрезом ткани вливаются в ряды “желтых” представителей Правобережья и таким образом образуют символический единый 30-тиметровый украинский флаг.

– Для меня этот праздник подтверждения единства украинского народа. Какие бы границы его не разделяли, какие бы диктаторы им не правили, на какие стороны, языки и религии нас не делили, Украина тысячелетиями была и будет вместе, – бойко произносит участница акции учительница Ирина Васильевна. – Свое государство нужно отстаивать, не прятаться по домам, не бояться полуобразованных лидеров, которые захватили власть. Люди, не бойтесь, выходите на площади. Вода камень точит. Говорят, чтобы изменить одну семью, нужно изменить одного человека, а чтобы изменить страну, нужно изменить одну семью. Поэтому у нас есть шанс.

Акция завершается общим фото на память и исполнением Гимна Украины.

Украинцы все-таки могут объединяться. Без указаний сверху, без давления, без денег, а просто соединяться под национальным флагом, чувствуя себя единым народом, которому ничего делить. Это то, на что не способны сегодняшние политики.

Анна Ященко

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