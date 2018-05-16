Красные парни из КПУ замуж не собираются

На фоне происходящего политического кризиса в Киеве состоялся круглый стол «Пакт Ющенко-Януковича: дорожная карта или второе дыхание кризиса?» Можно сказать, что прошедшее мероприятие имело репрезентативный статус. Ведь здесь присутствовали представители всех сил, входящих в парламент: Александр Баранивский (СПУ), Андрей Шкиль (БЮТ), Рефат Чубаров (НУ), Тарас Черновил (ПРУ), Леонид Грач (КПУ).

Первым взял словом Андрей Шкиль, который раскритиковал Виктора Януковича за то, что тот лечится в Испании. "Он поехал в капиталистическую, натовскую Барселону", - сказал бютовец, чей любимый прикид - вышиванка под пиджаком. «Мы ездим на натовских машинах, деньги храним в натовских банках, взятки берем в натовской валюте», - не то с сарказмом, не то с сожалением сказал Шкиль.

А еще соратник Юлии Владимировны заявил: «Говорить о всемирном правительстве, о том, что Украиной руководят из Вашингтона или из Москвы – это все политическое пигмейство». Что же касается текущего момента, то для Андрея Шкиля тут все ясно: «Единственное, что мы можем обсуждать, это не срок выборов, не то, будут они или не будут. А как провести их таким способом, чтобы эти выборы состоялись понятно».

Александр Баранивский заявил, что на сегодня партии, которые входят в правящую коалицию, никакой подготовки к выборам не ведут. «Все, что происходит, комментируют за нас наши оппоненты, а не идут комментарии от наших партий, - сказал социалист. - Мы уверены, что выборы в ближайшем времени просто не состоятся, так как провести их просто невозможно",- сказал он. Роспуск ВР он, ясно дело, считает незаконным. «Как сегодня парламент можно распустить?.. Давайте сменим Конституцию, сделаем реестр избирателей, подправим законодательную базу, посмотрим по ЦИК, поменяем принципы формирования избирательных комиссий», - предложил социалист. Также малиновый депутат посетовал на то, что сегодня практически парализована работа судов. «Через развал работы Конституционного суда пытаются показать всем судьям, где их место и чью волю они должны выполнять», - сказал он.

Рефат Чубаров отметил, что конкретные инструменты выхода из сегодняшнего политического кризиса находятся в руках трех ведущих политических партий – Нашей Украины, БЮТа и Партии Регионов. «Ядро коалиции - Партия Регионов. И от того, как Партия Регионов поведет себя дальше, и будет зависеть позиции тех двух политический партий в парламенте, которые называются Социалистическая партия Украины и Коммунистическая партия Украины», - сказал нашеукраинец.

В целом Чубаров был сдержан по отношению к своим оппонентам. «Партия Регионов отягощена проблемами своих политических союзников – Социалистической партии, которая знает, что она уже точно не пройдет на выборах, и Коммунистической партии, которой достаточно трудно будет идти самостоятельно», - отметил Чубаров.

Тарас Чорновил подтвердил, что коалиция не ведет никакой работы относительно создания предвыборных блоков: "Мы не рассматриваем вопросов объединения или не объединения ни на каком уровне. Могут вестись только индивидуальные разговоры, и больше они ведутся среди политологов", - сказал он.

Регионал выразил мысль, что КПУ однозначно проходит в парламент. Социалистическая партия также, по его мнению, может преодолеть трехпроцентный барьер. «Их рейтинг пошел вверх», - сказал Чорновил о малиновых.

Леонид Грач не высказал никаких сенсаций. Причины кризиса, по его мнению, лежат в геополитике: «Те, кто затеял очередной кризис на Украине, в данном случае Президент и его окружение, имеют именно эту цель: во что бы то ни стало изменить внешний вектор развития Украины на одновекторный, в данном случае антироссийской или прозападной направленности».

Договоренности Януковича с Ющенко коммунист назвал отказом от тех предвыборных лозунгов и обещаний, которые давали регионалы, коммунисты и часть социалистов. «Я имею ввиду русский язык, я имею ввиду ЕЭП, я имею ввиду антиНАТО», - сказал Грач. Также красный политик раскритиковал действия Президента относительно действий, связанных с КС: «Всем понятно, что второй Указ подтвердил, что первый Указ был антиконституционным. Сегодняшняя расправа над судьями Конституционного суда, сегодня уже третья жертва есть, подтверждает, что и второй Указ не выдерживает никакой, мягко говоря, юридической критики», - сказал он.

На вопрос вашего корреспондента относительно возможного блокирования с Регионами в случае выборов Грач ответил: «Мы замуж не собираемся, как и жениться».

Антон Зикора