Ющенко возле ГПУ раскричался на человека, оскорбившего его

Общению журналистов с бывшим Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, прибывшим в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины, помешал инцидент, возникший между экс-президентом и неизвестным гражданином.

Как передает корреспондент УНИАН, журналисты ожидали В.ЮЩЕНКО, который прибыл давать показания по делу о своем отравлении в 2004 году, перед зданием прокуратуры.

Однако после того, как экс-президент вышел из машины, неизвестный мужчина стал выкрикивать оскорбления в его адрес. "Паскуда, как ты можешь смотреть людям в глаза?", - кричал гражданин. В свою очередь, В.ЮЩЕНКО обвинил мужчину в том, что он прислан за деньги одной из политических партий.

"Не кричите! Вот это я тебе дал право так говорить. Чтобы ты ходил по своей земле, говорил своим языком. А если тебя прислала сюда какая-то партия и с записками этими, то, пожалуйста, передай большой привет той партии и верни те деньги. Дети проклянут тебя. Я за тебя хожу по этой земле", - ответил В.ЮЩЕНКО на повышенных тонах и вошел в здание прокуратуры, так и не пообщавшись с журналистами.

Как заявил позднее один из пришедших под прокуратуру граждан, В.ЮЩЕНКО, по его мнению, "является самой большой ошибкой и несчастьем для нашего народа".

Как сообщал УНИАН, сегодня В.ЮЩЕНКО вызвали на 10.00 в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины по делу о его отравлении в 2004 году как потерпевшего.

Ранее, 7 ноября 2010 года новый генеральный прокурор Виктор ПШОНКА подтвердил намерение провести дополнительный анализ крови В.ЮЩЕНКО в рамках расследования дела о его отравлении.