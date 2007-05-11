Кириленко заявляет, что рабочая группа не обращает внимания на Мороза

Рабочая группа по подготовке досрочных парламентских выборов продолжает работу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер «Народного Союза «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Рабочая группа, которая работает над реализацией политических договоренностей, достигнутых Президентом и премьер-министром, продолжает работу, несмотря на призывы Председателя прежней Верховной Рады полностью остановить любой формальный или неформальный переговорный процесс», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Он подчеркнул, что "Наша Украина" продолжает надеяться, что результатом деятельности рабочей группы будет подготовка в ближайшее время всех законопроектов, необходимых для проведения досрочных парламентских выборов.

В.КИРИЛЕНКО отметил, что процесс проходит достаточно сложно. По его словам, к обеду рабочая группа работала над обсуждением изменений в Кодекс об административном судопроизводстве, а после обеда, с 17.00, рабочая группа будет работать над изменениями в закон о выборах народных депутатов Украины в части, которая касается внеочередных выборов, и изменениями в закон о статусе народного депутата в части, касающейся императивного мандата.

В.КИРИЛЕНКО убежден, что, несмотря на существенные разногласия, в случае наличия доброй воли сторон их можно быстро согласовать. В то же время он напомнил, что в течение недели работы, вопреки парафированному протоколу, коммунисты и социалисты продолжают вносить все новые и новые предложения. По его словам, это касается возобновления работы КС, внесение изменений в Конституцию с целью дать право ВР самораспускаться и создания до досрочных парламентских выборов Государственного реестра избирателей.