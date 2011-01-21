Ющенко сегодня ждут в Генпрокуратуре

Бывшего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО вызывают сегодня, 21 января, на 10.00 в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины (г. Киев, ул. Борисоглебская, 18/17) по делу о его отравлении в 2004 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Наша Украина».

В партии отмечают, что это первый вызов В.ЮЩЕНКО в Генпрокуратуру как потерпевшему после смены руководства ведомства. До этого ГПУ направляла ему письма с приглашением для сдачи крови для «повторной» экспертизы.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября 2010 года новый генеральный прокурор Виктор ПШОНКА подтвердил намерение провести дополнительный анализ крови В.ЮЩЕНКО в рамках расследования дела о его отравлении.

Справка УНИАН. В начале сентября 2004 года во время президентской кампании кандидат в президенты В.ЮЩЕНКО почувствовал ухудшение здоровья и был вывезен в Австрию, где в одной из частных клиник заявили, что в его организме находится диоксин.

По версии следствия, В.ЮЩЕНКО был отравлен 5 сентября 2004 года на даче тогдашнего первого заместителя председателя СБУ Владимира САЦЮКА. С июня 2008 года и до смены власти в этом году Генпрокуратура не раз отмечала, что факт умышленного отравления В.ЮЩЕНКО полностью доказан.

В декабре 2010 года В.ПШОНКА сказал, что в Генеральной прокуратуре Украины не исключают версию, что отравления бывшего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО не было.