Как милиция искала фаллос по доносу коммунистов

Провокация против Марии Матиос – знаковое событие января 2011 года. В Украине со времен Стуса, Черновола, Набоки не было прецедентов, когда власть преследовала писателя по политическим мотивам...

Украина! Страна! Что с тобой происходит? Литературным творчеством, «изящной словесностью» занимается Генеральный прокурор и министр внутренних дел, вместе с депутатами-коммунистами. Совсем как у классика: «Дошли до дна, но тут нам снизу постучали».

Художник и власть, «очкарик-интеллигент» и грубая сила судейских и милицейских сапог – вот тема, которая должна сегодня стать сверхактуальной повесткой дня для дискуссий, полемики украинского политического класса.

Напомню. В конце прошлой недели случился литературный скандал. Оперативные отряды и участковые милиционеры отечественного МВД искали по всей стране лауреата Шевченковской премии Марию Васильевну Матиос. Не с собаками и миноискателями искали, но ее соседей порядком напугали, как и ее редакторов, издателей, многочисленных друзей и миллионов почитателей ее уникального таланта в Украине и за рубежом.

Через два дня министр «страшной силы», генерал-лейтенант Могилев начал оправдываться. Рассказал, что запрос (все-таки донос) написали коммунисты, народные депутаты, а он и его подчиненные только исполняли закон. Но, простите, это неправда. Так как дьявол, как известно, как и всякая нечисть, кроется в мелочах.

Спрашивается, зачем было щелкать сапогами, кричать: «чего изволите», когда можно было снять трубку и позвонить госпоже Матиос. Даже сатрап Сталин звонил Пастернаку, советовался подлец, спрашивал о Мандельштаме: «Он мастер, мастер?» Узнал, что «да», и отправил в лагеря, на смерть, на мучения.

Наверно, вы, господин министр внутренних дел, понимаете, что написать вам, например, «Солодку Дарусю» (как и мне, впрочем) не по силам, но почему-то считаете себя компетентным, чтобы судить о творчестве Марии Матиос и милостиво принимать решение «ее не арестовывать». Не надо, товарищ генерал-лейтенант, ходить по полю в сапогах, там, где цветут цветы.

Теперь об авторах доноса и причинах скандала. Во-первых, есть конкретные фамилии авторов-стукачей, но нет смысла их популяризировать. Это народные депутаты из фракции коммунистов. Блюстителям пролетарской морали показалось, что в своей последней книге «Вырванные странички из биографии» Мария Матиос обидела ветеранов. «Критики» из Верховной Рады убеждают милицейское начальство, что «метафоры» Марии Матиос (а писатель, как известно, мыслит художественными образами, а не сущностными категориями) никак не вписываются в прокрустово ложе требований работы Ленина «Партийная организация и партийная литература».

Во-вторых, преступление госпожи Матиос, как полагают люди политической партии, которая есть «ум, честь и совесть нашей эпохи», состоит в том, что женщина-писатель увидела «фаллос» в высокой стеле-памятнике героям войны. Напоминаю специально для коммунистов, что «фаллос» в духовной культуре есть предмет культа многих религий, а не грязное ругательство.

Для древних цивилизованных греков, для выдающегося английского художника Обри Бердслея, для великого Пушкина «фаллос» есть «сочетание блеска, красоты, остроумия и бесстыдства», то есть образ художественного освоения, отражения бытия и воспроизводства будущих поколений украинцев. Не пальцем же вы, господа коммунисты, детей делаете?

Но у коммунистов своя логика. Кровавая история советских репрессий забила им в подсознание «сильные слова», без которых в арестантский вагон людей не загонишь, к расстрельной канаве «шпионов мирового империализма» не подтолкнешь.

Для авторов доноса «фаллос», вероятно, ассоциируется со сквернословием вертухаев сталинских лагерей, с лексикой офицеров НКВД, с доводами борцов с антисоветчиной, со сленгом воров, убийц, насильников. Скажу больше, «наше все» - Олесь Подервянский своими гротескными сатирическими пьесами поведал читателям, как и на каком языке разговаривает украинская политическая элита. И ничего. Народ смеется над ними, над собой. «Уметь смеяться над собой, - писал еврей Игорь Губерман, - дар свыше, нам посланный судьбой».

Теперь о ветеранах. Коммунисты-доносчики полагают, что только они монополизировали государственную заботу о пожилых гражданах нашей страны, тех, кто достоин уважения и внимания народа. Но хочу напомнить, что ваши партийные ветераны, экс-члены райкомов, горкомов, обкомов – это ветераны политической партии, которая уже двадцать лет не является «руководящей и направляющей силой». Более того, к ним и сегодня есть много неприятных вопросов. Впрочем, мы милосердны, они такие же старики, как и все остальные.

Но куда от правды деться, живут еще бывшие сексоты, экс-прихлебатели-шестерки, идеологические невежды, увешанные премиями, орденами и титулами. Доживают свой век те, кто был опорой, фундаментом советской политической системы, от которой Украина никак, благодаря вам, господа коммунисты, не может освободиться. Вспомнил, как в коридорах нового философского корпуса МГУ в Москве в 1979 году один из основоположников марксистско-ленинской эстетики, заведующий кафедрой говорил со злобой юному аспиранту из Киева: «Лет двадцать назад я бы из тебя лагерную пыль сделал».

Еще, господа коммунисты, Советский Союз был не той страной, о которой в своих докладах рассказывали Генеральные секретари ЦК КПСС. Советский Союз – это не только политработники, космонавты и знатные доярки, которые сегодня стали ветеранами. Это и миллионы политических заключенных ГУЛАГа, замученные и расстрелянные чекистами миллионы людей. Советское прошлое – это и преступления, и ложь, и кровь, а не только «За Родину! За Сталина!» А зло должно быть наказанным, хотя бы презрением, забвением.

Между прочим, ветераны сегодня – это, прежде всего, диссиденты, которые были политическими оппонентами коммунистов, которые сидели в психушках, тюрьмах, лагерях и боролись с серпом и молотом, с реальным социализмом. Это и жертвы Голодомора, сталинской индустриализации и коллективизации. Это и те, которые с оружием в руках воевали за свою правду, веру и землю во Второй мировой войне и те, кто был угнан в фашистскую Германию – остарбайтеры.

Провокация против Марии Матиос – знаковое событие января 2011 года. В Украине, со времен Василия Стуса, Вячеслава Черновола, Сергея Набоки, а в России после Александра Солженицына, Василия Аксенова, Сергея Довлатова, Владимира Высоцкого не было прецедентов, когда власть преследовала писателя по политическим мотивам или вмешивалась в их творчество. Сегодня, казалось, надежно «работают» другие рычаги управления. Это талант, любовь читателей, деньги, прибыль, выгода от продаж книг определяют творчество, точно так же, как раньше, в Советские годы, цензура. Но Богу Слава, государство не требует от «инженеров человеческих душ», чтобы их сердца принадлежали одной партии.

Так что же случилось? Откуда растут ноги литературного скандала, штыковой атаки власти предержащих? Зачем «группа товарищей» решила вывести «из душевного равновесия» писателя Марию Матиос? Почему сценаристы сего государственного бесчинства избрали именно ее в качестве «девочки для битья?».

Да потому, что на фоне абсурда украинской социальной жизни, размытости нравственных ценностей герои Марии Матиос отвечают на метафизические вопросы нашего украинского бытия. Это так важно еще и потому, что нация, народ должны желать не только сытости, а иметь собственные взгляды, цели и ценности.

Талантливый художник Мария Матиос в своем творчестве формулирует идеи, которые являются вечными константами нашей нынешней жизни. Герои ее рассказов, романов, новел, рассказывают о нас больше, чем многотомные истории Украины.

Кто мы, что с нами происходит, куда мы идем, как нам жить дальше? Все это я увидел, в отличие от коммунистов, в ее «Вырванных страничках из автобиографии». И скажу, что был счастлив, потому как, читая этот мудрый, метафоричный текст, я становился соавтором, осознавал свою причастность к тайне ее творчества, хотя бы тем и в том, что писатель – является моим современником.

Еще есть две идеи.

Первая. «Даруся сладкая», новеллы из сборника «Нация» - это наш украинский экзистенциализм. Литературный язык этих работ велик и уникален. Господа! Не надо Марии Матиос мешать, оставьте ее в покое. Займитесь своей политикой, которая так же сублимирует человека, как художественное творчество. Может быть, когда-нибудь вы будите гордиться первой украинкой, лауреатом Нобелевской премии по литературе, нашей Марией Васильевной Матиос. Ведь нам так не хватает моральных авторитетов.

И второе. Я вдруг подумал, что все-таки легитимность категория не правовая, а политическая. Не формальное право, а поддержка большинства населения делает политика способным, например, провести декларируемые им реформы, стать лидером не только одного региона, но и всей страны. Я говорю о нашем президенте Викторе Януковиче, который был обязан погрозить пальцем ретивым чиновникам и политикам, специалистам по художественной критике и половому целомудрию. Но, к сожалению, этого не произошло. Видимо потому, что Виктор Федорович одесситку Анну Ахматову знает, а галичанку Марию Матиос – нет.

Виктор Тимошенко