Несостоявшиеся демократии Восточной Европы

После того, как многие из оппонентов нынешнего главы государства были избиты по окончании выборов, он продемонстрировал свое презрительное к ним отношение: «И они еще хотели быть президентами. Какой же президент станет вопить на весь мир, если ему дали по морде? Это же надо терпеть». Эти слова были произнесены не каким-то деспотом в одной из стран третьего мира. Они были сказаны в Белоруссии, расположенной в Европе. И автором этих высказываний был Александр Лукашенко – человек, с которым еще совсем недавно многие западноевропейские политики надеялись договориться.

Однако Лукашенко показал, что он совершенно не думает о том, чтобы с кем-то договориться. После подтасованных выборов, не заслуживающих этого названия, были арестованы сотни людей, которые теперь могут получить многолетние сроки тюремного заключения. Их преступление состоит в том, что они приняли участие в демонстрации в центре Минска. Молодые, активные, хорошо образованные люди сидят теперь в тюремных камерах белорусского КГБ; это именно такие граждане, в которых Европа - как об этом постоянно говорится – настоятельно нуждается.

И Белоруссия не единичный случай.

Спустя 20 лет после развала Советского Союза складывается такое впечатление, что большая часть этой огромной империи представляет собой болото, где господствует жестокость, коррупция и подавление. В этих странах правят автократы, думающие прежде всего о том, чтобы обогатить самих себя и свои кланы.

У этих людей есть мобильные телефоны, и даже непрозрачные государственные концерны обзаводятся шикарными сайтами в интернете, как это делают и западноевропейские компании. Однако политически большинство членов Содружества независимых государств все дальше отдаляется от Евросоюза. Волна демократизации, которая, как казалось, обещала привести к изменениям в начале 90-х годов, пока утратила свою силу на восточной границе Польши.

При этом недостатка в стремлении к свободе не наблюдается. На Украине в 2004 году сотни тысяч демонстрантов добились проведения честных выборов и права свободно выражать свое мнение. Но теперь с этим уже покончено: президент Янукович после вступления в должность примерно год назад сделал все для того, чтобы восстановить в стране затхлый постсоветский порядок. Оппозиционных политиков сажают в тюрьмы, студенты запуганы, историки воздерживаются от того, чтобы заниматься преступлениями, совершенными в советское время.

Президент Грузии долгое время казался модернизатором, добившимся значительных экономических успехов. Однако затем он позволил России втянуть себя в бессмысленную войну и с того времени занимается только тем, что пытается сохранить основы своей власти, использую для этого все мыслимые трюки.

В самой России надежды на развитие демократии уже давно утрачены. Президент Медведев показал себя как карикатурный реформатор, и единственно открытый вопрос состоит в том, как долго еще ему будет разрешено играть эту роль.

Трагическое развитие событий на востоке континента является следствием фатального стечения обстоятельств. Соединенные Штаты - по крайней мере с приходом президента Барака Обамы - потеряли интерес к этому региону, и никто не вправе их за это осуждать. У Америки не только две войны на шее, но и серьезный экономический кризис, и Восточная Европа больше не кажется ей значимой проблемой. Россия устроилась со своей экономикой под эгидой спецслужб и стремится к тому, чтобы вновь распространить ее на соседние страны.

Остается еще Европейский Союз, но он пока очень занят другими делами. Характерной представляется его реакция на жестокую оргию репрессий в Белоруссии. Пока страны-члены Евросоюза ведут разговоры о том, не следует ли вновь запретить въезд высокопоставленным чиновникам этой страны или все же нужно продолжать вести с ними диалог. Если такие страны как Италия хотели бы продолжить деловые отношения с Лукашенко, то Польша намерена создать в Варшаве своего рода эмигрантский центр. Общая позиция, однако, выглядит иначе, и это происходит несмотря на то, что Евросоюз после заключения Лиссабонского договора намеревался проводить более согласованную внешнюю политику.

Однако это не только организационная проблема. Складывается такое впечатление, что Евросоюз совершенно не понял, какой там возникает ущерб. Оказание помощи соседним странам в продвижении по пути реформ не является проектом для наивных идеалистов, а затрагивает основополагающие интересы сообщества. Демократии предсказуемы, они оставляют мало места для трансграничной преступности, и они не последнюю очередь еще и более надежные деловые партнеры. Уменьшившийся интерес западноевропейцев к программе Восточное партнерство показывает, что этот вид помощи рассматривается как малозначимый предмет в школе, о котором стоит говорить только в воскресных проповедях.

Расширение Евросоюза на восток в экономическом и политическом плане было успешным, но это не произошло автоматически. Потребовалось терпение, решимость и также способность преодолевать неудачи, о чем как раз сейчас свидетельствуют события в Венгрии. Такое же активное участие потребуется и к востоку от нынешней границы Евросоюза. Люди, сидящие в белорусских тюрьмах, для которых Евросоюз и верховенство закона являются образцом для подражания, а не обременительным корсетом, этого вполне заслуживают

Нильс Краймайер, "Financial Times Deutschland",Германия Перевод ИноСМИ