Ющенко: ребята, повторного анализа не будет

Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО готов сделать новый анализ крови по делу о его отравлении, но если он будет проводиться, как и предыдущая экспертиза, международной лабораторией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом экс-президент сказал во время общения с журналистами в созданном им Институте стратегических инициатив.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что через 6 лет к нему обратились с просьбой сделать повторный анализ крови, но это сделать невозможно. «Уважаемые, не может быть повторного анализа. Новый анализ может быть. Но повторить в себе характеристику крови шестилетней давности я не могу. Ребята, повторного анализа не будет», - сказал он.

В то же время В.ЮЩЕНКО признался, что у него есть запас крови от первого анализа, который был соответственно опечатан и опломбирован. Он подчеркнул, что не против проведения экспертизы на этом образце, однако считает, что такое тестирование должно состояться в тех же параметрах, в которых проводилась и первая экспертиза, то есть должна быть международная экспертиза. «Мне говорили, что у нас нет лаборатории, опыта, поэтому нужно делать международный анализ», - сказал он.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что Генеральная прокуратура в 2005 году нашла три международные лаборатории, которые сделали анализ его крови, установили, что содержание диоксина в крови в 40 тысяч раз превышает норму.

«Теперь, через 6 лет, выясняется, что показатели лаборатории в третьем знаке отклонялись», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Экс-президент сослался на мнение экспертов, которые говорят, что такие незначительные расхождения в показателях свидетельствуют лишь о том, что у каждой лаборатории есть свои методы исследования. «Это естественно, что отличаются показатели, они же не на порядок, а на сотые отличаются», - сказал он.

В.ЮЩЕНКО также заметил, что хотел бы, чтобы люди, которые организовывали экспертизу, понесли ответственность, если сегодня кто-то подвергает сомнению ее результаты. «Или они не выдержали процедуру, или может какие-то другие претензии», - сказал экс-президент.

Как сообщал УНИАН, В.ЮЩЕНКО вызывают 21 января на 10.00 в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины по делу о его отравлении в 2004 году.