Как Янукович приглашал японцев «потрогать» Украину (фоторепортаж)

Визит в Японию стал дебютным международным путешествием Виктора Януковича в 2011 году и первой поездкой в Японию в статусе главы государства. Ради посещения дальневосточного государства он оставил Украину почти на пять дней: три с половиной - рабочей программы и полтора - на перелет с учетом семи часов разницы во времени между Киевом и Токио.

Япония встретила украинскую делегацию январским солнцем, которое первым восходит в этой стране, демонстративной пунктуальностью, необъятной вежливостью и тотальной дезинфекцией: наивные японцы продолжают верить, что свиной и птичий гриппы можно побороть, если носить маски и ежеминутно обрабатывать руки спиртосодержащей жидкостью.

Не смотря на достижения собственной автомобильной промышленности, японцы посадили украинского лидера в бронированный немецкий «Мерседес», и в сопровождении уже аутентичных «Тойот» и мотоциклов кортеж погнал по улицам суперсовременной столицы к офису Японской федерации бизнеса «Кейданрен». Это своеобразный штаб предпринимателей, которые представляют крупнейшие компании, отраслевые ассоциации, экономические группы. Еще «Кейданрен» считается теневым кабмином в адекватном понимании такой организации, которая предоставляет авторитетные рекомендации правительству, как обобщенное мнение большого бизнеса по вопросам формирования государственной экономической политики.

- Большое удовольствие выступить сегодня в генеральном штабе делового мира – Японской федерации бизнеса, - с таким военно-стратегическим подходом начал выступление украинский Президент, возможно, имея в виду, что на Родине является еще и Верховным главнокомандующим.

В выступлении Янукович говорил о позитивных прогнозах на дальнейший рост украинской экономики, неуклонном выполнении Украиной требований МВФ, заверил японцев в целевом и прозрачном использовании «киотских» денег и пообещал, что украинская власть будет гарантировать дальневосточным партнерам благоприятные условия для ведения бизнеса. По его словам, в Украине “уже год царит политическая стабильность и экономическая стабильность, и эта ситуация, она будет продолжаться и только закрепляться”.

Японцы слушали, искренне улыбались, конформистски покачивали головами и осталось лишь думать, то ли вопросы, которые к Януковичу непременно возникли бы в Европе или Соединенных Штатах (о свертывании демократии, “выборочном правосудии”, откате страны к категории «частично свободных», о Чехии и Данилишине и тому подобное) их мало волнуют на фоне экономических тем, то ли просто здесь не принято быть невежливым.

После протокольных встреч с руководителями японского парламента уже в первый день политическая составляющая визита была почти исчерпана подписанием совместного заявления относительно украинско-японского глобального партнерства.

По результатам переговоров, Президент Украины и премьер-министр Японии Наото КАН (высший представитель исполнительной власти в государстве) сверили часы в сфере внешних отношений, принципов инвестиционно-экономического сотрудничества, углубления гуманитарных связей и сближения украинского и японского народов (в частности, через намерение положить начало диалогу относительно ослабления визового режима и внедрения прямого авиационного сообщения).

Не забыли украинцы и попросить немного денег, и японцы великодушно согласились немного дать, одолжив под минимальные проценты украинскому государственному «Укрэксимбанку» 8 миллиардов их иен, что составляет около 800 миллионов гривен.

- Желаю Украине, которая имеет уникальное геополитическое расположение между Европейским Союзом и Россией, развиваться как демократическое государство, - заметил японский премьер. Был ли в этих его словах тонкий восточный намек на «усиление тенденций политической и экономической стабильности» в Украине – сказать тяжело. В любом случае японцы выразили намерение развивать демократию в Украине – пообещали прислать к нам своих наблюдателей на следующие выборы. Хотя когда они состоятся – в Администрации Президента ни украинцам, ни японцам еще не сообщили.

На второй день визита Президент принял участие в украино-японском инвестиционном семинаре «Инвестиционные возможности Украины». Японскую сторону на форуме представлял министр экономики, торговли и промышленности Банри Кайеда. Его выступление метко вписалось в контекст сегодняшней риторики Банковой: мол, в Японии знают и воспринимают Украину, как государство, где проводятся реформы.

Между тем, Янукович, рассказывая об Украине, рисовал перед японцами увлекательную картину:

- Представьте себе страну, которая производит современные космические корабли и другую новейшую продукцию машиностроения. Представьте себе страну с практически неограниченным потенциалом сельского хозяйства; страну, которая входит в десятку мировых лидеров по числу дипломированных программистов; страну с образованным работящим народом, для которого нынешний исторический момент – это момент истины, момент испытания на способность быть успешными.

Янукович гипотетически допустил, если эти факторы сложить вместе, то выходит идеальный момент для успешных инвестиций.

– Это если вы смелы, - выразил предостережение он. - А японский народ, я знаю, как народ работящий, смелый и решительный.

После этого как хваткий рекламист, который свято верит в безотказность фирменных приемов из собственного арсенала, он заявил, что “сегодня Украина – это три в одном: правильное место, правильное время и правильное решение”, и призывал японцев не верить на слово “ хотя в Японии слово всегда имеет огромный вес”, а согласно украинской пословице, «потрогать» это самое «три в одном» «собственными руками и увидеть собственным глазами».

На этой мажорной ноте Президент поехал встречаться с 125-м Императором Японии Акихито.

Встреча продолжалась около 30 минут, после чего Янукович преодолел 500 км. от Токио до Киото на обычном для Японии, скоростному поезде «Синкансен». И хотя украинская делегация была немногочисленной, для нее выкупили все билеты в вагоне. Японцы никак не могли понять, какие еще особые условия необходимы для передвижения общественным транспортом кого-либо, даже руководителя государства; как объяснить гражданам, что есть неоплаченные свободные места, но там ехать нельзя? Они также категорически заявили, что не могут перекрыть доступ в вагон, даже если в нем едет целый Президент Украины, потому что это будет воспринято как нарушение права граждан на передвижение. Вот такое простое оказалось отношение к политической и экономической стабильности в понимании японцев.

Янукович, добравшись между тем до Киото, принял участие в подписании соглашения об активизации сотрудничества между этим городом и украинской столицей по случаю 40-летия установления побратимских отношений между ними. В государственной резиденции местной власти Януковича встретили гейши, а воспитанники местной школы балетного искусства в сопровождении бандуристов сбацали украинцам гопака.