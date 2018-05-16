Лидеры украинской политики и государства встретились у Президента

Состоялась встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с рабочей группой по подготовке к внеочередным парламентским выборам. По данным пресс-службы главы государства, участие во встрече приняли глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА, первый заместитель главы Секретариата Президента Иван ВАСЮНИК, Постоянный представитель Президента Украины в Верховной Раде Украины Роман ЗВАРИЧ, председатель Совета общественности при Президенте Украины Иван ПЛЮЩ. От Кабинета Министров Украины на встречу приглашены первый вице-премьер-министр Украины, министр финансов Николай АЗАРОВ, министр Кабинета Министров Анатолий ТОЛСТОУХОВ, первый заместитель министра Кабинета Министров Украины Елена ЛУКАШ. От коалиции - первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Адам МАРТЫНЮК, председатель фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА, председатель фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО, заместитель председателя фракции СПУ Сергей МАТВИЕНКОВ, заместитель председателя фракции Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ, заместитель председателя фракции КПУ Валентин МАТВЕЕВ, руководитель Главного юридического управления Верховной Рады Украины Михаил ТЕПЛЮК. От оппозиции - председатель фракции блока «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО, председатель фракции БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, заместитель председателя фракции блока «Наша Украина» Николай ОНИЩУК, заместитель председателя фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ, народный депутат Украины Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ, народный депутат Украины Виктор ШВЕЦ, народный депутат Украины Иосиф ВИНСКИЙ. Ющенко призвал искать ответ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на встрече с рабочей группой по подготовке к внеочередным парламентским выборам призвал искать ответ для выхода из политического кризиса. Он отметил, что прекрасно понимает, что есть политические силы, которые ни при каких обстоятельствах не будут соглашаться на досрочные выборы.

«Это их политическая позиция. Но наша цель – конструктивным здоровым политическим силам найти консолидированный ответ на поставленные вопросы», - заявил Президент.

В.ЮЩЕНКО призвал искать «достаточно быстрый ответ на выход из политического кризиса. У вас нет времени на то, чтобы это решение тормозилось. 5 дней работает рабочая группа, 5 дней, коллеги. Два ключевых вопроса: дата проведения досрочных выборов и пакет, который необходимо принять, чтобы обеспечить эти выборы на правовой основе, на достаточной финансовой основе и т.п. Очевидно, это не является такой сложной задачей».

В.ЮЩЕНКО предположил, что если вопрос так затягивается, то, очевидно, в игру вступают уже «политические спекуляции. Кто-то хочет видеть страну в политическом кризисе еще многие месяцы». В то же время заявил, что его указ о досрочных выборах обязательно будет выполнен В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что из политического кризиса необходимо выходить очень быстро, в том числе и из парламентского. Он напомнил, что недавно между ним и премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ были достигнуты принципиальные договоренности, которые, по его мнению, дают возможность участникам переговорного процесса «получить новую динамику и найти политическое понимание».

Президент подчеркнул, что он исходил и исходит из того, что никакая помощь по правовому урегулированию действий Президента от ВР не нужна.

«Чтобы вы правильно поняли ваше место в переговорном процессе. Я не прошу ничьего акцепта на мои указы. Указы должны выполняться. Я не прошу каких-то толкований, амнистий. Указ Президента о досрочных выборах будет выполнен», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что стал свидетелем того, что присутствующие политические силы в течение последних 4 месяцев не встречались. В то же время, по словам В.ЮЩЕНКО, половина народных депутатов на заседание парламента не ходит. Он напомнил, что более 170 депутатов написали заявления о сложении полномочий народного депутата. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что на эти и другие вещи необходимо реагировать на политическом уровне. «Когда мы с премьер-министром проводили переговорный процесс, касающийся досрочных выборов, то ключевой договоренностью было следующее: не идет дискуссия о досрочных выборах, не об этом идет речь, а речь идет о том, что те сроки, которые предусматриваются по проведению досрочных выборов в соответствии с Конституцией, стоило бы еще согласовать и с вашей позицией - позицией лидеров политических партий, фракций. Другими словами, чтобы у нас было консолидированное решение. Мы говорим о политическом консолидированном решении. Не о решении парламента, которое дает добро на выборы или не дает добро на выборы», - подчеркнул глава государства.

По его словам, относительно даты выборов необходимо выработать консолидированную позицию. «Чтобы это была демонстрация того, что мы понимаем как раз такой способ выхода из политического кризиса. Собственно говоря, ради этого была создана рабочая группа, в рамках которой нужно было найти ответ на дату проведения выборов с учетом тех технологических моментов, которые обеспечивают проведение досрочных честных и демократических выборов».

...и был недоволен, что до сих пор не названа дата выборов Президент подверг критике рабочую группу по подготовке досрочных выборов за то, что она не определила конкретной даты проведения досрочных выборов в Верховную Раду Украины.

В.ЮЩЕНКО, в частности, заявил: “Меня удивляет, что рабочая группа самоустранилась от обсуждения даты выборов”.

По его словам, определение даты выборов было одной из главных задач, возложенных на рабочую группу. В.ЮЩЕНКО напомнил, что согласно договоренностям, достигнутым между ним и премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, было принято решение о проведении досрочных парламентских выборов. “Что касается даты, то создается рабочая группа, которая в контексте технологических вопросов по обеспечению выборов предложит дату проведения выборов”, - сказал Президент.

Глава государства при этом отметил, что если представители политических сил, входящие в рабочую группу, не хотят проводить консультации относительно даты выборов, то должны подтвердить такое нежелание в письменном виде. “Если речь идет о том, чтобы без консультаций политических сил дальше принимать решение по дате, пожалуйста, в письменном виде это подтвердите, и мы тогда надежды на рабочую группу, что она найдет компромисс в этом вопросе, не будем возлагать”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент отметил, что рабочая группа должна была определить дату проведения досрочных выборов, “исходя из технологических сроков проведения нормальных выборов”. По словам В.ЮЩЕНКО, это необходимо сделать, чтобы не было каких-либо упреков в сторону Президента и премьер-министра по поводу того, что некоторые политические силы из-за нехватки времени не успели сформировать списки, провести съезды и подать свои кандидатуры в избирательные комиссии.

Азаров убеждал, что документы надо готовить тщательно

Первый вице-премьер-министр Украины, сопредседатель рабочей группы Николай АЗАРОВ считает, что досрочные парламентские выборы могут как разрешить политический кризис, так и осложнить ее.

Н.АЗАРОВ убежден, что необходимо тщательным образом наработать документы, чтобы выборы проходили в рамках Конституции и законодательства Украины.

Н.АЗАРОВ высказал мнение, что Президент вместе с премьером должны были собрать рабочую группу с самого начала на организационное заседание, чтобы определить задачи для этой группы.

В то же время он рассказал, что на первом же заседании была разработана “дорожная карта” на пути к организации досрочных выборов. Н.АЗАРОВ очертил основные этапы этой “дорожной карты”. Он отметил, что была вынесена за скобки дата проведения выборов. «Мы договорились на первом же заседании, что дату проведения выборов очертят премьер-министр и Президент на своей встрече после того, как будут разработаны все необходимые документы», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что рабочая группа договорилась, что должно быть принято постановление ВР об обеспечении проведения назначенных на конституционных принципах честных, прозрачных и демократических внеочередных выборов ВР Украины и организации работы ВР на период до открытия первой сессии ВР нового созыва. При этом Н.АЗАРОВ подчеркнул конституционные основания досрочных выборов, отмеченные в проекте постановления. Также он отметил, что в пакете изменений в закон о выборах народных депутатов соответствующие предложения были внесены Центральной избирательной комиссией. Он подчеркнул, что действующее законодательство не дает возможности организовать досрочные выборы на базе Указа Президента.

Также в пакет входят изменения в бюджет для финансирования выборов, внесения изменений в государственный бюджет, изменения в закон о статусе народного депутата, внесение изменений в регламент ВР, формирование персонального состава ЦИК в соответствии с требованиями закона Украины о ЦИК, создание государственного реестра избирателей, внесение изменений в Кодекс административного судопроизводства с целью обеспечения непредвзятого рассмотрения исков судами относительно избирательного процесса. А также относительно соответствующих решений Президента Украины и Кабинета Министров Украины.

Он также сообщил, что есть договоренность о создании на паритетных принципах рабочей комиссии по подготовке новой редакции Конституции. По словам Н.АЗАРОВА, это - основные документы, над которыми работала рабочая группа в течение 5 дней. «Сам перечень этих документов говорит о том, что документы непростые и требуют серьезной работы, и мы действительно достаточно серьезно над ними работаем», - сказал Н.АЗАРОВ.

Н.АЗАРОВ сообщил, что на сегодняшний день по вышеуказанному проекту постановления остается несогласованных 2-3 пункта и над ними необходимо работать.

Васюник обвинял коммунистов

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Иван ВАСЮНИК считает, что фракция Компартии Украины запустила механизм торпедирования переговоров в рамках рабочей группы по урегулированию политического кризиса и подготовке досрочных парламентских выборов через внесение новых предложений.

“К сожалению, мы вынуждены констатировать, что, начиная с понедельника и до сегодняшнего дня, отдельными представителями Коалиции, в частности, представителями Коммунистической партии Украины в рабочей группе, по сути, простите за откровенную оценку, запущен механизм торпедирования договоренностей Президента и премьер-министра Украины, который проявляется в затягивании переговоров путем внесения все новых и новых требований или предложений”, - сказал И.ВАСЮНИК.

По его словам, поступили предложения относительно внесения возможных изменений в Конституцию Украины. “Я думаю, все понимают о сложности и долгосрочности этого процесса. А сегодня поступило предложение о встрече рабочей группы с председателем Конституционного Суда Украины и другие предложения. Я подчеркиваю, что эти предложения не были внесены в общие мероприятия в субботу”, - добавил заместитель главы Секретариата Президента Украины.

И.ВАСЮНИК напомнил, что стороны достаточно быстро согласовали документ об общих мероприятиях для достижения политического компромисса. “Настоящий документ парафирован двумя сопредседателями рабочей группы”, - отметил он.

Заместитель главы Секретариата Президента Украины также проинформировал, что после внесения коалицией в заключительный документ предложения о создании Государственного реестра избирателей Украины в соответствии с Законом Украины “О Государственном реестре избирателей Украины” согласована его формулировка. “Окончательная формулировка этого пункта в согласованном документе звучит следующим образом: создать Государственный реестр избирателей в соответствии с Законом “О государственном реестре избирателей Украины” при условии завершения всех необходимых работ к согласованной дате, то есть дате проведения внеочередных выборов”, - объяснил И.ВАСЮНИК.

Он отметил, что эта формулировка была принята после длительного обсуждения сложности процесса создания реестра избирателей Украины. “Наша сторона хочет заявить о том, что подтверждением серьезности намерений обеих сторон на начальном этапе была напряженная работа экспертных групп в субботу и воскресенье, в результате которой большинство проектов практически на 80% были проработаны и могли быть вынесены на заседание рабочих групп”, - сказал заместитель главы Секретариата Президента.

Вместе с тем И.ВАСЮНИК выразил убеждение, что “в случае доброй воли обеих сторон и возобновления конструктивного духа переговоров не позднее конца завтрашнего дня, рабочая группа может представить полностью проработанный пакет политического компромисса”.

...и коммунисты не смолчали

Лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО считает, что обвинение в затягивании работы группы по подготовке досрочных парламентских выборов является давлением на нее.

По словам П.СИМОНЕНКО, «обвинение в торможении - это преднамеренное давление, в том числе и на рабочую группу, чтобы не решать все вопросы, которые являются комплексными». При этом он отметил, что если не в комплексе решать вопросы, то тогда невозможно выйти из кризиса.

По словам лидера коммунистов, прежде чем сегодня говорить о дате проведения досрочных выборов, нужно четко понимать «какие мы будем иметь последствия». «Если так будет готовиться у нас избирательная кампания, к которой сегодня очень стремитесь, то это приведет к очень серьезным экономическим следствиям», - подчеркнул П.СИМОНЕНКО.

В ответ В.ЮЩЕНКО сказал, что кризис никогда не давал позитивных последствий, потому каждая политическая сила должна осознавать, что нужно «как можно быстрее выйти из политического кризиса, и это ключевая задача».

П.СИМОНЕНКО, в свою очередь, обратился к В.ЮЩЕНКО, чтобы он «исключил тот саботаж, который происходит на местах» на уровне райгосадминистраций и облгосадминистраций.

На это В.ЮЩЕНКО отметил: «Мы сейчас поговорим кто саботирует выборы и кому они не нужны».

П.СИМОНЕНКО ответил, что «готов дискутировать, в том числе и относительно того, кто сегодня инвестирует политический кризис в государстве».

Он также предложил сегодня провести круглый стол с участием политических партий, которые зарегистрированы в Министерстве юстиции, поскольку субъектами избирательного процесса являются все партии и блоки, а не только партии, представленные в парламенте.

По убеждению П.СИМОНЕНКО, сегодня существует угроза, что «две или пять партий узурпируют политическую власть в государстве, и это также путь в никуда».

Тимошенко была на удивление осторожной

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО предлагает провести досрочные выборы в парламент 8 июля.

По ее словам, на протяжении сегодняшнего вечера необходимо закончить согласование тех документов, которые уже наработаны рабочей группой.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что это бы дало возможность уже завтра вынести пакет законопроектов на рассмотрение парламента и принять его.

После этого, отметила лидер БЮТ, “можно переносить досрочные выборы с 24 июня на 8 июля”.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, если коалиция соглашается на такое предложение, то БЮТ “готов работать и днем, и ночью для того, чтобы обеспечить нормальное проведение досрочных выборов”.

Она также отметила, что на данное время согласован перечень документов практически уже наработан и нет никаких проблем с его принятием. В то же время, по ее словам, каждый день возникают новые требования со стороны представителей коалиции, в частности, относительно внесения изменений в Конституцию.

“Внесение нового предложения, что нужно сейчас менять Конституцию на ходу и не проводить досрочные выборы, только углубляет кризис и не дает нормального выхода из этой ситуации”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, по ее словам, БЮТ поддерживает предложение о создании единого реестра избирателей, однако считает, что сформировать его можно не ранее 1 января 2008 года. “Благими намерениями фактически и реально затягивается проведение выборов”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом лидер БЮТ отметила, что на сегодняшний день существует единственный легитимный срок проведения выборов – 24 июня. Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что Президент Украины для создания “политического комфорта” добровольно заявил, что может отсрочить проведение выборов, если рабочая группа наработает необходимый пакет законопроектов и согласует дату выборов.

Она подчеркнула, что в работе совместной рабочей группы должны быть заинтересованы все политические силы, поскольку это “может дать новую дату проведения выборов”. “Если рабочая группа не сможет выработать консенсусное решение, проекты документов и сделать все необходимые шаги для определения общей даты досрочных выборов, которая воспринимается всеми политическими силами, остается дата 24 июня, которую никто не отменял”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Кириленко призывал обойтись без тех, кому выборы неинтересны

Лидер “Нашей Украины” Вячеслав КИРИЛЕНКО считает целесообразным изменить формат рабочей группы по подготовке досрочных парламентских выборов.

В.КИРИЛЕНКО выразил обеспокоенность, что после нескольких дней работы группы к непродуктивной позиции КПУ и СПУ практически присоединяется Партия регионов.

“Таким образом мы можем говорить, что на уровне рабочей группы принципиальные договоренности между Президентом и премьер-министром реализовать не удается. В этом случае целесообразно говорить об изменении формата рабочей группы так, чтобы в переговорах принимали участие только те политические силы, которые заинтересованы в разрешении парламентского кризиса в короткий срок, а не через несколько лет, или говорить о других способах работы и выхода из ситуации», - сказал он.

В.КИРИЛЕНКО подтвердил, что все документы, которые входят в “малый пакет”, практически готовы. По его убеждению, эти документы могут быть приняты в быстрый срок, в течение одного дня пленарных заседаний Верховной Рады. “По моему мнению, если будет соответствующее решение Президента Украины, то мы можем принять участие в таких пленарных заседаниях. Если мы не уложились в срок, поставленный Президентом и премьер-министром, а именно - 8 мая, то это означает, что мы можем вернуться к такой возможности и принять участие в пленарном заседании или 11, или 12 мая включая субботу», - добавил он.

По словам лидера “Нашей Украины”, рабочая группа достигла одного результата - это парафирован протокол.

Он отметил, что рабочая группа сталкивается с внесением новых требований со стороны правящей коалиции, главным образом от фракций КПУ и СПУ, и правительства. Именно они, по словам В.КИРИЛЕНКО, уже практически вопреки парафированному протоколу внесли ряд предложений (УНИАН: Петр СИМОНЕНКО предлагает организовать встречу с председателем Конституционного Суда, который должен сообщить приблизительные сроки решения суда по указам Президента о досрочных выборах. Также лидер КПУ призывает внести изменения в закон о ЦИК и исключить возможность электронного подсчета предварительных результатов выборов).

В.КИРИЛЕНКО отметил, что в “Нашей Украине” не хотели бы, чтобы закон о Государственном реестре избирателей использовался как повод сделать невозможными внеочередные парламентские выборы по меньшей мере в ближайшие два года, поскольку самые сжатые процедуры, нужные для реализации лишь части основных норм закона об этом реестре, требуют времени до 1 января 2008 года. “Значит, прикрываясь законом о реестре избирателей, в действительности часть правящей коалиции хотела бы сделать невозможным проведение внеочередной кампании вообще”, - сказал он, подчеркнув, что все предыдущие избирательные кампании проводились без Государственного реестра избирателей.

По мнению лидера “Нашей Украины”, уточненные списки избирателей при политическом желании и совместном взаимном контроле могут решить эту проблему без лишних посыланий на нее.

Кроме этого, сказал В.КИРИЛЕНКО, было внесено предложение организовать внеочередные парламентские выборы только на основании внесения изменений в Конституцию (о самороспуске - УНИАН). “Это является ключевой ревизией договоренностей между Президентом и премьер-министром, поскольку изменения в Конституцию, которые бы предоставили Верховной Раде дополнительные основания для самороспуска, тоже требуют длительного времени и необходимого количества голосов. “Мы сомневаемся, что правящая коалиция проголосует за самороспуск Верховной Рады. Таким образом, это предложение, на котором настаивают коммунисты и социалисты при молчаливом согласии Партии регионов, делает невозможным дальнейший продуктивный процесс вообще», - добавил В.КИРИЛЕНКО.

Социалисты предпочли “нулевой вариант”

Социалисты предлагают „нулевой вариант” для выхода из политического кризиса. Представитель социалистов Сергей МАТВИЕНКОВ заявил, что позиция его фракции остается неизменной: „ мы считаем, что искусственно созданный двумя политическими силами кризис перерос в политическое противостояние, в результате чего всю страну поставили в определенную позу противостояния, и сегодня все мы ищем, как выйти из противостояния”.

„Для того чтобы войти в правовое поле, необходимо всем остановиться, сделать по шагу назад, войти в правовое, конституционное поле и, исходя из него, решать эти проблемы”, - сказал он, объясняя почему СПУ предлагает „нулевой вариант”.

С.МАТВИЕНКОВ также отметил, что выборы должны проходить исключительно на основе Конституции и законодательства. По его словам, вроде бы на первом заседании совместной рабочей группы один из представителей оппозиции заявил, что решения Конституционного суда не будет. По мнению С.МАТВИЕНКОВА, “все равно когда-нибудь – через 5 лет... КС должен дать ответ, насколько действия Президента были конституционными”.

Он считает, что необходимо внести изменения в Конституцию относительно возможности самороспуска парламента. Депутат убежден, что только после изменений в Основной Закон можно начинать работу над усовершенствованием законодательства. С.МАТВИЕНКОВ также высказался за создание единого реестра избирателей.

Богатырёва отвергла обвинения и выдвинула свои

Координатор парламентского большинства, лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА считает, что 24 июня выборы можно провести, но без Партии регионов, КПУ и СПУ. В частности, Р.БОГАТЫРЁВА отметила, что выборы «можно провести и 24, но вполне понятно, что без трех политических сил».

«Это не шантаж, это не поза такая. Это боль за людей, граждан, которые поддерживают именно сегодня партии, которые создали коалицию», - подчеркнула Р.БОГАТЫРЁВА.

Она также подвергла острой критике представителей оппозиции и, в частности, Александра ТУРЧИНОВА по поводу тех оценок, что якобы представители коалиции затягивают работу по решению вопросов, которые рассматриваются на рабочей группе. По ее словам, «главное, что те, кто сегодня пытаются дать оценку, в рабочей группе, кроме таблички, ни разу не принимали участия, а теперь говорят и о реестре, что мы там не такой разговор ведем». «Это не честно, это не морально», - заявила Р.БОГАТЫРЁВА.

По ее словам, представители коалиции говорят о необходимости провести выборы осенью, исходя из того, что будет возможность принять изменения в законодательство, а также - если и не сделать реестр избирателей, - то подготовить такие списки, которые будут устраивать все политические силы и в первую очередь избирателей.

«Я отвергаю любые обвинения в адрес политической силы, которую я представляю, что мы затягиваем этот переговорный процесс, и обращаюсь к своим оппонентам избегать таких комментариев и таких действий, которые могут привести к тому, что этот стол будет сегодня, а дальше будут уже события развиваться так, что ни вы, ни мы не будем влиять на них», - заявила Р.БОГАТЫРЁВА.

Она также подчеркнула, что на рабочей группе дата проведения выборов была вынесена за рамки не потому, что не хотели ее определять, а просто на начальном этапе необходимо было избежать противоречий на этой почве и, кроме того, дать возможность в дальнейшем, когда будут подготовлены все вопросы, чтобы Президент Украины и премьер-министр Украины могли договориться по поводу даты внеочередных выборов.

Плющ стремился к объективности

Председатель Совета общественности при Президенте Украины Иван ПЛЮЩ считает, что Совместная рабочая группа по подготовке досрочных парламентских выборов должна предоставить Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и премьер-министру Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ технологические расчеты относительно даты проведения внеочередных выборов.

“За 5 дней работы проведена большая работа, и эта работа могла бы быть завершена при желании обеих сторон выполнить поручение Президента и премьер-министра. Я имею в виду, что премьер-министр публично признал положение, что выход из политического кризиса возможен только через досрочные выборы, выполняя в том числе и резолюцию ПАСЕ”, - сказал И.ПЛЮЩ.

По его словам, дату проведения внеочередных выборов “непосредственно назовут именно Виктор Андреевич (ЮЩЕНКО) и Виктор Федорович (ЯНУКОВИЧ)”. “А мы должны в этот срок, который у нас есть, наработать технологически и предложить эти даты. И мы обсуждали их, не нужно здесь удивляться, они расходились – от 24 июня до последнего воскресенья октября, и с некоторыми промежуточными датами – то ли 8 июля, то ли 9 сентября”, – добавил он.

И.ПЛЮЩ также предложил сегодня завизировать малый пакет документов. “Зная подготовку малого пакета – это 4 блока, они сегодня в таком состоянии, что если бы ваша добрая воля, подчеркиваю в очередной раз, чтобы вы завизировали – здесь пять руководителей фракций, то завтра, считайте, это решение Верховной Рады. И мы тогда можем договариваться о конкретных сроках и просить Президента, чтобы он изменил норму Указа о 24 июне то ли на 8 июля, то ли на 1 июля”, - подчеркнул председатель Совета общественности при Президенте Украины.

По его мнению, при наличии доброй воли группа может “завтра к обеду предложить Президенту и премьеру пакет документов и сказать им, что по нашим технологическим расчетам ваше право изменить 24 июня на 1 июля или на 8 июля”. “Все остальное принимается и сессия работает в соответствии со статьей Конституцию в режиме комитетов и других форм работы, а когда ситуация требует собрать пленарное заседание, оно собирается консенсусом по визированию руководителей депутатских фракций и политических партий”, - предложил И.ПЛЮЩ.

Он также считает безосновательными требования фракции КПУ внести в пакет документов проект о внесении изменений в Конституцию. “У нас записан такой пункт – создать рабочую комиссию по наработке новой редакции Конституции. Пусть она работает, и мы обязательно за год, полтора или два примем эту Конституцию”. “В какой способ – мы также с вами дискутировали”, - напомнил И.ПЛЮЩ. “Мы предложили одну из форм – на референдуме”, - сказал он. “Николай Янович (АЗАРОВ) завизировал протокол с одним замечанием, он не принимает, что на референдуме – это его право и мы не обижались. Будет время и мы будем это обсуждать. А сегодня говорить о принятии конституционных изменений – не хотеть выполнять те функции, которые нам поручили Президент и премьер”, - считает И.ПЛЮЩ.

Ющенко призвал найти компромисс в вопросе императивного мандата

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает членов рабочей группы найти компромисс в вопросе императивного мандата.

Глава государства отметил, что сегодня за столом сидят “политические силы, которые должны в конце концов научиться договариваться”. При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что рабочая группа работает 5 дней, но каждый день возникают новые требования со стороны коалиции. “Идея малого пакета родилась бы только при одном условии, если бы за этим столом сидели ответственные политические силы, которые бы заботились о национальных приоритетах и национальном спокойствии”, - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО отметил, что члены рабочей группы должны найти общую точку зрения, которая бы в дальнейшем не приводила к нарушению принципов формирования коалиции. “Я не люблю слова “императивный мандат”, но формулировка, которую вы должны принять, должна засвидетельствовать вам и нации, что никто после проведения выборов в Верховную Раду больше на киевских холмах не будет проводить ревизию результатов выборов, и никто пальчиком не позовет в свои фракции одного-двух народных депутатов, потом еще двух…а затем, говорят, будет 300”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом глава государства отметил, что существующий кризис является “кризисом не на Банковой, а кризисом на Грушевского”. “Давайте будем искать способ, как выходить из этого”, - призвал Президент.

…и не обсуждать его Указ о досрочных выборах

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от политических партий, представленных в Верховной Раде, не обсуждать Указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов, а выполнять его.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что изменениями в Конституцию 2004 года был “разменян пакет балансов”: полномочия Президента были радикально уменьшены, но вместо этого он получил право в случае нарушения Конституции распускать парламент. “Сегодня, руководствуясь своей функцией, клятвой, присягой, я совершил такой шаг. Он может быть кем-то обжалован, но всеми выполняться. И на сегодняшнем этапе дискуссии я просто требую: все стороны должны не обсуждать этот Указ, а выполнять!”, - заявил В.ЮЩЕНКО. При этом он добавил, что роспуск парламента через соответствующий Указ Президента является исключительно легитимной нормой использования Президентом своих прав.

“Я за правовую дорогу решения этой проблемы, но хочу откровенно сказать в кругу политиков, которые содержатся на налоги граждан и первой функцией которых является решение конфликтных политических ситуаций, – вы должны быть эффективными. Мы имеем сегодня классический политический кризис, в основе которого лежит парламентский кризис. Пока мы будем иметь такую конструкцию парламента и такой механизм формирования коалиции, Украину будут трясти такие кризисы”, - заявил В.ЮЩЕНКО.

Он также подчеркнул, что договоренность с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ заключалась в том, что было бы очень хорошо, если бы к политическому решению о роспуске ВР были привлечены все политические силы парламента, потому что единственным свидетельством того, что стороны выходят из политического кризиса с пониманием, является консолидированное решение политических сил. “Не законодательное решение ВР нужно сегодня, чтобы провести досрочные выборы, а политическое решение тех сил, которые сидят за этим столом”, - сказал Президент.

По его словам, после решения о проведении досрочных выборов дискуссия должна заключаться в том, какой пакет совместных действий нужно реализовать, чтобы эти выборы были проведены организовано, финансово обеспечены, а также - какие правовые изменения нужно сделать в тех или иных нормативных актах.

Второй вопрос, по словам В.ЮЩЕНКО, это дата выборов, принцип определения которой обозначен в Конституции. “В чем суть компромисса? Если политические силы приходят к тому, что нам нужно еще 10 дней для внесения изменений в законодательство, и нужно открыть сессию парламента и пригласить в зал депутатов оппозиции – я готов приостановить Указ, дать возможность организоваться Верховной Раде, принять на одном заседании соответствующие изменения, к которым вы консолидировано приходите. И дружно идем на выборы”, - сказал В.ЮЩЕНКО. При этом он добавил, что пока политические силы до сегодняшнего дня не нашли понимания по вопросам урегулирования кризиса, единственный способ его решить – провести досрочные парламентские выборы.

Виктор ЮЩЕНКО подтверждает свою готовность приостановить указ о роспуске парламента, но не принимает "нулевой вариант". По словам Президента, должен быть сформирован «малый пакет» договоренностей, в частности о финансировании выборов, ЦИК, а также постановление парламента об организационно-техническом обеспечении избирательного процесса, а также изменениях в законодательство относительно императивного мандата.

В.ЮЩЕНКО считает, что может быть наработан и «большой пакет», в котором будут зафиксированы договоренности относительно принятия закона о регламенте ВР, закона о Кабмине, а также о формировании рабочей группы по подготовке новой редакции Конституции.

При этом, по словам Президента, в случае, когда будет сформирован “малый” или “большой” пакет договоренностей, «я выхожу на решение о приостановке указа Президента с одной целью, чтобы вписаться в те сроки проведения выборов и принятия в сессионном зале тех решений, которые нужны согласно договоренностям, чтобы сделать демократические, прозрачные парламентские выборы». «Подчеркиваю, я готов свою функцию выполнить. Это опять мое право, это опять исключение, это вновь шаг доброй воли. Я готов идти на этот шаг, но от вас я прошу и требую – вы должны иметь ясный пакет действий», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Президент также подчеркнул, что не принимает «нулевой вариант». «Прошу записать всем – “нулевого варианта” не будет», - заявил В.ЮЩЕНКО. По его словам, принятие “нулевого варианта” «нас отбрасывает к тому, что было 22 марта, и мы остаемся без всяких уроков». По его убеждению, при “нулевом варианте” - когда отменяется указ Президента и ВР отменяет свое решение – “не будет никакого урока для политиков”.

По словам В.ЮЩЕНКО, 8 месяцев вместо четких переговорных процессов коалиция занималась тем, что пыталась узурпировать власть в стране.

По мнению Президента, досрочные выборы приведут к двум очевидным выводам - «очевидно, карта сильно не изменится, хотя изменится». Он также подчеркнул, что вторым ключевым и фундаментальным выводом является то, что политические силы, которые придут в следующий парламент, будут «руководствоваться доброй волей и переговорным процессом». «Уже никто, простите, с мешком денег не будет ходить по парламенту и формировать коалицию большинства», - сказал В.ЮЩЕНКО. По его словам, будет «привита украинским политикам» нора, действующая в европейских стра