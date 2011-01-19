Янукович призвал японцев «потрогать собственными руками» Украину

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призывает японских бизнесменов пересмотреть стратегии развития своего бизнеса и активнее сотрудничать на украинском направлении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил в своем выступлении на первом украинско-японском инвестиционном семинаре «Инвестиционные возможности Украины», который прошел сегодня в Токио в рамках официального визита В.ЯНУКОВИЧА в Японию.

«Представьте себе одну из крупнейших европейских стран, которая, с одной стороны, граничит с Россией, с другой – с Европейским Союзом; а еще с одной – имеет широкий выход к Черному морю. Представьте себе страну, которая производит современные космические корабли и другую новейшую продукцию машиностроения. Представьте себе страну с практически неограниченным потенциалом сельского хозяйства; страну, которая входит в десятку мировых лидеров по количеству дипломированных программистов; страну с образованным работящим народом, для которого нынешний исторический момент – это момент истины, момент испытания и экзамена на способность быть успешным», - сказал Президент Украины, обращаясь к представителям японских деловых кругов.

По его словам, если все эти факторы объединить, то «вы увидите идеальный момент для успешного осуществления инвестиций, если вы смелые». «А японский народ я знаю как народ работящий, смелый и решительный», - заметил В.ЯНУКОВИЧ.

«Сегодня Украина – это три в одном: правильное место, правильное время и правильное решение. Я не призываю вас поверить на слово, хотя в Японии слово всегда имеет огромный вес. Я призываю вас, как в Украине говорят, – это украинская пословица, - потрогать собственными руками и увидеть собственными глазами», - продолжил украинский лидер, отметив, что в ближайшем будущем Украина по имеющимся прогнозам будет иметь один из самых лучших показателей экономического роста на европейском континенте.

При этом В.ЯНУКОВИЧ акцентировал внимание на высокой заинтересованности украинской стороны в присутствии японского бизнеса во всех сферах экономики и освоении японским капиталом перспективного рынка Украины. «Поэтому приглашаю компании Японии серьезно пересмотреть стратегии развития бизнеса на украинском направлении с учетом позитивных изменений, которые произошли в нашем государстве за последние месяцы», - призвал Президент Украины.