Упрощенцы узнают о своих налогах через несколько месяцев

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ не считает преследованиями допросы участников акций протеста против принятия Налогового кодекса в ноябре 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире «5-го канала».

«Я никогда не могу поддержать тех людей, которые своими действиями причиняют вред государству, причиняют вред имуществу государства. Такие вещи нельзя поощрять, мы открыты для диалога», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что правительством создана рабочая группа, в рамках работы которой должны быть наработаны в течение нескольких месяцев новые принципы налогообложения предпринимателей, которые работают по упрощенной схеме налогообложения.